شاهد .. بعد فستانها المكشوف.. الفنانة هيفاء وهبي تتصدر من جديد بإطلالة جذابة وملامح جميلة!

انت الان تتابع خبر بعد فستانها المكشوف.. الفنانة هيفاء وهبي تتصدر من جديد بإطلالة جذابة وملامح جميلة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جيدة لها من آخر حلسة تصوير قانت بها بإطلالة جذابة وبملامح جديدة.

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وظهرت هيفاء وهبي في منشورها الاخير عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بصورة جديدة لها بلون شعرها الأسود المجعد بإطلالة حادة وملامح وجه جذابة جدا وبزن نحيل ، حيث ظهر وجهها نحيلا جدا عن السابق من أخر حفل أحيته في بورسعيد.

من جهة اخرى ، تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفلها القادم في ال19 من شهر نوفمبر الحالي في دبي برفقة الفنان اللبناني وائل كفوري بعد إحيائها حفلها الاخير في بورسعيد.

يذكر أن الفنانة هيفاء أثارت جدلا واسعا قبل عدة أسابيع بعد إحيائها حفلها الاخير في بورسعيد بسبب إطلالتها في الحفل ، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الاخضر مكشوف الأفخاذ والظهر بإطلالة صادمة تصدرت محركات البحث لها.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء أطلقت أيضا عملها الفني الجديد لعام 2021 بعد غياب طويل عن انتاج الاعمال الفنية بسبب جائحة كورونا برفقة الفنان المصري أكرم حسني بديو غنائي مشترك بعنوان " لو كنت " 42991109