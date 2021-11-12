شاهد .. اتفرج: النجمة التركية مريم أوزرلي.. تنشر صور مثيرة وجذابة من كواليس عملها الجديد!

انت الان تتابع خبر اتفرج: النجمة التركية مريم أوزرلي.. تنشر صور مثيرة وجذابة من كواليس عملها الجديد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النحنة التركية مريم أوزرلي محموعة صور لها من كواليس عملها الجديد على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام

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وظهرت مريم أوزلي في الصور بقمة الإثارة والجمال حسبما علق متابعيها في كواليس تصوير عملها الجديد.

ممثلة تركية ولدت في 12 أغسطس 1983 بمدينة كاسل في ألمانيا حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 إلا أنها لم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف ب حريم السلطان في الوطن العربي.

كما وولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية. ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً.

كما وكشفت الشهر الماضي النائبة التركية المعارضة عن مدينة إسطنبول،غمزة آق قوش إيلجازدي، أن تركيا سجلت 72 ألف جريمة خلال الـ11 عامًا الماضية .

وذكرت إيلجازدي أنه “وفقًا لمعطيات وزارة العدل، بلغ عدد حوادث العنف خلال الـ11 عامًا الماضية 72 ألفًا و512 جريمة قتل. أي أن 127 شخصًا في الأسبوع اغتيل حقهم في الحياة على يد آخرين”.

كما وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألفًا و557 سيدة قتلن خلال الـ18 عامًا الماضية .30018285