شاهد .. الاكثر جراءة هند القحطاني.. بإطلالة خادشة تنشر فيديو فاضح جدًا لابنتها المراهقة!

انت الان تتابع خبر الاكثر جراءة هند القحطاني.. بإطلالة خادشة تنشر فيديو فاضح جدًا لابنتها المراهقة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني فيديو فاضحة جدًا لها ولابنتها المراهقة رؤى عاى حسابها في سناب شات .

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وظهرت في الفيديو هند القحطاني في السيارة تستعد لتوصل ابنتيها إلى مدرستهما، لكنها استوقفت ابنها رؤي وطلبت منها الدوران لاستعراض ملابسها الفاضحة .

وكانت ترتدي رؤي في الفيديو هوت شورت جينز، مع قميص أبيض، وتقول والدتها لها: “اوقفي شوي أوريهم الاطلالة حقتك، إيوة لفي من الجنب، ومن ورا، مرة تنسيقك يجنن، والبلوزة تجنن”.

وردت رؤى محرجة على أمها، “بس ما سويت شعري، وكنت أبغى أجيب حقيبة الغوتشي بس ما لقيتها”، لترد والدتها، “مو مشكلة، عادي كيرلي تجنني” .

هند القحطاني

هي شابة سعودية من مواليد 1982م في المملكة العربية السعودية. تبلغ من العمر 38 عاماً. حيث تفوقت هند في تعليمها الأكاديمي حتى أصبحت مدرسة لغة انجليزي في احدى مدارس المملكة.72866698