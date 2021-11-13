شاهد .. السنيورة رولا يموت ..بإطلالة صاخبة تستعرض مفاتنها بطريقة صادمة دون لباسها الداخلي!

انت الان تتابع خبر السنيورة رولا يموت ..بإطلالة صاخبة تستعرض مفاتنها بطريقة صادمة دون لباسها الداخلي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت العارضة اللبنانية رولا يموت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالاتها الاخيرة التي تصدرت محركات البحث.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها وتحديدا عبر خاصية القصص المصورة " الستوري "

وظهرت رولا يموت في إحدى الصور التي نشرتها بإطلالة صادمة نرتدية طقم باللون الأسود الشفاف والممزق الذي أظهر أجزاء كبيرة من جسدها.

من جهة اخرى ، أطلقت رولا يموت مؤخرا عملها الفني الجديد بعنوان " أنا انثى انا نار " عبر منصات التواصل وتحديدا قناتها الخاصة على اليوتيوب والتي أحرزت اعداد مشاهدة عالية منذ إطلاقها.

الجدير بالذكر ان العارضة اللبنانية رولا يموت ، هي الاخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 واكتسبت شهرة واسعة حينها.

تحظى رولا يموت بشعبية ومحبة واسعة عبر مواقع التواصل ويتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام قرابة ال1 مليون متابع من عدة دول عربية وعالمية.59452900