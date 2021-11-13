شاهد .. اتفرج كيف كانت ردة فعل (مليونير) مصري بعدما طلبت منه هذا المبلغ الصادم مقابل إحياء حفل غنائي في منزله!؟

انت الان تتابع خبر اتفرج كيف كانت ردة فعل (مليونير) مصري بعدما طلبت منه هذا المبلغ الصادم مقابل إحياء حفل غنائي في منزله!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعادت صحيفة أخبار اليوم المصرية نشر خبر قديم يرجع تاريخه لعام 1944 م كشفت خلاله عن ردة فعل الفنانة الراحلة أم كلثوم عندما طلب منها مليونير مصري الغناء في منزله.

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طلبت الفنانة مبلغ 400 جنيه

وذكرت “الصحيفة” أن المليونير المصري الراحل السيد البدراوي باشا طلب من أم كلثوم إحياء حفل في منزله فطلبت الفنانة مبلغ 400 جنيه عن الليلة الواحدة. ورد البداروي قائلا: «طيب والله لازم اشتغل مغني» حيث رأى حينها أنه خيرا له أن يغني بدلا من أن يزرع ألوف الأفدنة ولا يجني منها 400 جنيه أجرًا في الليلة الواحدة.



وردت أم كلثوم قائلة: ” أنها فكرة طريفة أن يغني البدراوي باشا، وأنها مستعدة أن تدفع 400 جنيه أجرًا لليلة التي يحييها”. واقترحت عليه أن يتألف التخت من أصحاب الملايين.



اقتراح أم كلثوم أغنية «الآهات»

وقالت الصحيفة المصرية : أن البدراوى باشا سأل عن الأغنية، فاقترحت أم كلثوم أغنية «الآهات» التي تقول فيها: «اه يا اللي أسست وهديت.. آه يا اللي عمرت وأخليت.. آه يا اللي اضحكت وأبكيت.. اه من رضاك وصدودك اه».

كما اقترحت أن تتغير الأغنية على النحو التالي لتليق بأصحاب الملايين: «اه يا اللي اسست واقتنيت .. اه ياللي عمرت واشتريت .. اه ياللي لا رحت ولا جيت.. اه من غناك وفلوسك .. اه»، ثم اختتمت كوكب الشرق حديثها بأن يتم بيع تذاكر هذه الحفلة من البنك الأهلي.22890259