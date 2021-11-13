شاهد .. بإطلالة مثيرة جذابة.. رزان مغربي تتألق بشدة وتروج لبرنامجها اتفرج واكسب!

انت الان تتابع خبر بإطلالة مثيرة جذابة.. رزان مغربي تتألق بشدة وتروج لبرنامجها اتفرج واكسب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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ظهرت رزان مغربي باطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا باللون الازرق مكشوف الصدر واعتمدت علي مكياج صاخب ابرز جمالها وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها وعلقت ” برنامج المسابقات( اتفرج واكسب ) الان علي #اتفرج . حظ سعيد

برنامج “اتفرج واكسب”، تدور فكرته على غرار ما قدمته رزان من نوعية برامج المسابقات التي تعتمد على طرح سؤال، وتقديم جوائز مالية للفائز، حيث إن رزان ارتبط اسمها بتقديم برامج الجوائز والمسابقات، فقد نجحت في جذب الأنظار عن طريق إطلالتها الخفيفة في نشر البهجة والسعادة على المشاهد.

يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي مشاركتها في فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.75038575