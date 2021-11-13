شاهد .. في أحدث ظهور لها منذ إعلانها إعتزال الفن.. الفنانة المصرية تصدم جمهورها بالحال الذي وصلت إليه.. تغير شكلها كثيراً وأصبحت تمشي على عكاز..اتفرج

انت الان تتابع خبر في أحدث ظهور لها منذ إعلانها إعتزال الفن.. الفنانة المصرية تصدم جمهورها بالحال الذي وصلت إليه.. تغير شكلها كثيراً وأصبحت تمشي على عكاز..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهرت الفنانة المصرية ليلى طاهر، وهي تتكئ على عكاز خلال صعودها على مسرح النهار، حيث يقام حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية لاستلام تكرميها.

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وكانت طاهر قد قررت اعتزال الفن في تصريحات مفاجئة، بعد رحلة فنية طويلة بدأت في خمسينيات القرن الماضي، بحسب صحيفة الوطن المصرية.



وأوضحت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، أنها منذ أن شاركت في مسلسل “الباب في الباب” قبل 7 سنوات، وجدت أن الأعمال التي باتت تعرض عليها لا تناسبها.



وأشارت الفنانة المصرية إلى كونها تحترم عملها وتحترم جمهورها، معتبرة أن القرار لن تكون هناك رجعة فيه، خاصة أنها غابت لسنوات طويلة، لذلك تجد أنه من الصعب أن تعود بعد كل هذه السنوات.

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