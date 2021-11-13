شاهد .. بكل وقاحة..بيبي بو شهري: تمارس الحميمة برفقة شاب بأوضاع خادشة على العلن والجهات تتدخل!؟

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة..بيبي بو شهري: تمارس الحميمة برفقة شاب بأوضاع خادشة على العلن والجهات تتدخل!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد ان تصدرت النجمة الكويتية بيبي بوشهري محركات البحث على مدار يومين، بعد تسريب مقطع فيديو اباحي لها ظهرت فيه مع شاب في اوضاع خادشة.

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اختلفت آراء النشطاء على مواقع التواصل حول حقيقة الامر، فمنهم من رأى انه تسرب عن طريق الخطأ، وآخرون يرون أنه فعل لبس غريب عنها لظهورها دوما بصورة مغرية وتقدم ايحاءات جريئة، وتهدف بذلك تحقيق شهرة اكبر.

وتداولت العديد من الصفحات انباء عن اعتقالها من الجهات الأمنية بعد حدوث جدل كبير، ولكن لم يتم اثبات ذلك من جهات رسمية.

من جهة اخرى ، اتهم متابيعين بيبي بوشهري أنها وراء تسريب الفيديو لكي تحقق الشهرة والانتشار خاصة بعد ظهورها الدائم على حسابها الخاص على تطبيقي إنستغرام وسناب شات بإطلالات يصفها المتابعين بالفاضحة واتهامها المستمر بالرغبة في الشهرة ولفت الأنظار.

الجدير بالذكر أن الناشطة الاجتماعية الكويتية بيبي بوشهري ، ي واحدة من مشاهير التواصل الاجتماعي التي عرفت من خلال سناب شات، وتقوم بنشر العديد من الفيديوهات لحياتها الخاصة ونالت شهرة خاصة أنها من الشخصيات المثيرة للجدل المستمر بسبب المحتوى المثير الذي تنشره عادة.14420924