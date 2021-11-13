شاهد .. هاندا أرتشيل تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها بلا ملابس على البحر - اتفرج الصورة

انت الان تتابع خبر هاندا أرتشيل تفقد بوصلة الخجل وتستعرض جسدها بلا ملابس على البحر - اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الساعات الماضية انتشرت صورة للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ تظهر فيها مستلقية على بطنها بثياب البحر، وتداول المتابعون هذه الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واثنى الجميع على رشاقتها ، وتساءل بعضهم عن موقف حبيبها الممثل التركي ​كرم بورسين​ من صورها الجريئة.وكانت نشرت هاندا أرتشيل صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وقد إلتقطت صورة "سيلفي"، كما بدت بملامح طبيعية جداً وعبر المتابعين عن إعجابهم بجمالها الدائم.

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وكانت نشرت هاندا صورا لها على صفحتها الخاصة خلال تواجدها في مكان لبيع فساتين الأعراس وقد اختارت عدة فساتين وجربتها فظهرت بأربعة منها.

يتعذر () عن نشر هذة الصورة المخلة احتراماً لمتابعينا، الكرام76712589