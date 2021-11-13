شاهد .. أسرار نجمة الأغراء التي تحولت حياتها إلى مأساة بسبب رجال الدولة

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الرياض - روايدا بن عباس - زوجها الأول حاول الانتحار بعد أن طلقته بسبب غيرته الزائدة.

عندما تنظر إلى ملامحها الفاتنة وملابسها الراقية، قد تظن أنها أميرة تعيش حياة الترف في قصر، لكن في حقيقة الأمر عايشت الفنانة برلنتي عبد الحميد حياة مآساوية لا يتخيلها أحد، عندما ينظر إلى ابتساماتها وخفة دمها.65185461

أسرار برلنتي عبد الحميد

لم تكن برلنتي عبد الحميد مجرد فنانة جميلة وناجحة، فتحولت حياتها من الفن إلى السياسة بعد أن تزوجت من المشير عبدالحكيم عامر.فكانت زيجتها من عامر “الرجل الثاني” في مصر، أحد أهم الأسباب التي ألقت بها في الجحيم وهي على قيد الحياة.

ويستعرض «أفيش» مشاهد من حياة الجميلة برلنتي عبدالحميد والتي كان أغلبها قاسيًا.برلنتي عبدالحميد .. من التطريز للفن

كانت برلنتي عبدالحميد من النجمات اللاتي يتمتعن بجمال فريد وقوة شخصية تجعلك تظن انها قادرة على ان تحكم بلد بأكملها.

حصلت على دبلوم التطريز، لكنها التحقت بعد ذلك بمعهد الفنون المسرحية ودرست التمثيل.

ولم تحتاج برلنتي بجمالها إلى بذل جهد لتنال شهرة واسعة بعد أن دخلت إلى الوسط الفني، فكانت ممثلة بارعة.

طلقت زوجها الأول فحاول الانتحار

تزوجت للمرة الأولى من منتج كان يعشقها حد الموت، هو المنتج محمود سمهان، لكن تلك الزيجة لم تستمر

يبدو أن برلتني بشخصيتها الجريئة لم تتحمل غيرة سمهان عليها، فقررت أن تحسم الأمر، وطلقته لأن العصمة كانت بيدها.

وقيل أن سمهان لم يتحمل الحياة بدون برلنتي، فقام بقطع شراينه وأنهى حياته على الفور.قصة الحب التي حولت حياتها لجحيم

لكن لم تهتم كثيرًا بحب سمهان لها، فوقعت على الفور في عشق الرجل الثاني في مصر، وهو عبدالحكيم عامر، الذي أغرم بها.

والتقت برلنتي عبدالحكيم لأول مرة في ندوة جمعت ضباط الدولة وبعض النجوم؛ للاستماع إليهم.

وفي ظل إشادة الجميع بالأوضاع، وقفت برلنتي لتعلن رفضها لبعض الأمور في الدولة، ليصمت الجميع أمام شجاعتها.

فوقع المشير في غرام جرأتها، فعلى الرغم من جمالها، إلا أن ثقافتها وقوتها هي من جذبت المشير إليها.

وسرعان ما وقع عامر في الحب، ولم يهتم بطبيعة عمل برلنتي، ولا أدوار الأغراء التي تقدمها وقرر ان يتزوجها.

لكن قبل أن يتزوجها، قرر ان يختبر سلوكها من خلال عدة مواقف، لكنها نجحت بجدارة وأثبتت أنها تصلح أن تكون زوجته.

لكنه أخفى خبر زواجه عن الرئيس جمال عبد الناصر لعلمه بأنه كان سيرفض الزواج؛ لحساسية منصبه.

واضطر عبدالناصر في النهاية أن يقبل هذه الزيجة، وكانت الزيجة الثانية للمشير.

وقالت برلنتي في مذكراتها أنها فوجئت في ليلة الزفاف بأن شقة المشير لا يوجد بها سرير للنوم عليه.

فلم تجد سوى مائدة للطعام، وبعض من المقاعد، والآرائك، بينما الجدران قد أعيد طلاؤها، ومرتبة مفروشة فوق الأرض.

رضيت برلنتي بحياتها البسيطة مع المشير، فكانت لا ترى سوى طيبة قلبه، ونبل أخلاقه، وشجاعته التي لم تتكرر.

وانجبت منه عمرو، لكن حياتها انقلبت رأسًا على عقب بعد هزيمة 1987.

غرام نجمة الأغراء برلنتي عبدالحميد بالمشير عبدالحكيم عامر (1/3) - شهريار برلنتي عبدالحميد .. الشاهدة الوحيدة على مقتل المشير

كانت برلنتي في موقف حساس للغاية، فهي زوجة الرجل الثاني، الذي وجد نفسه مسؤولُا عن النكسة بدون مقدمات

قالت برلنتي في مذكراتها، إن عامر كان يعلم بأنه سيتم التخلص منه فكان لابد من وجود كبش فداء، فقال لها إن عبدالناصر لن يتحمل المسؤولية.واستندت في مذكراتها على الوثائق والأدلة القوية، فحصلت على التقرير الطبي الاصلي لوفاة زوجها، الذي أثبت أنه مات مسمومًا.

وقالت إن تسريب شائعة محاولة انتحاره بعد الهزيمة، جعلته يتأكد من أنه سيكون كفش الفداء لهذه الهزيمة.

تعذيب وإذلال وإقامة جبرية .. أسرار برلنتي عبد الحميد

وقالت في مذكراتها إنها تعرضت للإذلال والإهانة بعد أن تم القبض عليها، بعد وفاة المشير.

فتم اعتقالها في مبنى المخابرات؛ خوفًا من أن تبوح بأسرار الهزيمة، على حد فولها

«كانوا يدخلون معي سيدات إلى الحمام ليفتشوا في جسمي، ويشعروني بالإذلال».. هكذا قالت في مذكراتها.

وخضعت للإقامة الجبرية بعد الإفراج عنها في شقتها بحي العجزة، دون أن يكون لديها مصدر رزق تعيش منه.واضطرت لتسريب راديو ترانزستور إلى البواب ليبيعه بأربعة جنيهات، لتعيش عليهم لمدة شهر.

وقالت إن عبدالناصر كان يعلم مدى قوتها، وحسها السياسي؛ لذلك رغب في إخماد صوتها من خلال اعتقالها.

وفاة برلنتي عبد الحميد

ورحلت الفنانة الفاتنة والمثقفة برلنتي عبد الحميد عن عالمنا في 2010 إثر أزمة قلبية، وتركت لنا إرثًا موثقُا عن أحد أهم الحقبات الزمنية في مصر من خلال كتاب “المشير وأنا “، و”الطريق إلى قدري.. إلى عامر”، فضلًا عن حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي التي كشفت فيها عن المستور، فسلامًا لتلك الروح التي ضحت بكل شيء في سبيل حبها للمشير، فوهبت حياتها بعد رحيله للتأكيد على أنه لم ينتحر، بل عاش ومات بطلًا في عينها.

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