شاهد .. طلقية مصطفي فهمي ..تخرج عن صمتها وتردعلى اتهامات محامية الفنان.. وتكشف تفاصيل جديدة!؟

انت الان تتابع خبر طلقية مصطفي فهمي ..تخرج عن صمتها وتردعلى اتهامات محامية الفنان.. وتكشف تفاصيل جديدة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

صرحت الاعلامية اللبنانية فاتن موسى، على الاتهامات التي وجهت لها بسرقة متعلقات عائلة طقليها الفنان المصري مصطفي فهمي، الذي انفصل عنها غيابياً خلال سفرها الى لبنان لحضور حفل خطوبة شقيقها.

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وأصدرت موسى بيانا جديداً كشفت فيه حقيقية هذة الاتهامات عن طريق المحامية الخاصة بها، التي وجهها لها طليقها، وجاء فيه:" عرض محامي الفنان مصطفى فهمي، اخذ مؤخر صداقها فقط، مقابل التنازل عن المحضر وتم رفض ذلك، كون أن ذلك الطلاق هو قمة الغدر في سنوات الزوجية،

الذي فيها قرر مصطفى فهمي هو أول زواج لها وأن لها حق الأمومة والأمان مع زوجها، طبقا لوعوده لها وحال طلبها تلك الوعد، كان ذلك الترتيب الذي لايرقى لمستوى الفنان مصطفى فهمي فيها ".

وأضافت المحامية: ”هل يُمكن طبقًا لأقوال محامي مصطفى فهمي أن والده المتوفي منذ عشرين سنة أو أكثر أن يستضيفه في شقته التي هي شقة الزوجية منذ سنة 2017 ؟ وهل يمكن للفنان القدير أن يترك متعلقات الباشوية الخاصة بوالده في منزل الإعلامية فاتن موسى؟“.



وتابعت: ”الإعلامية فاتن موسى تحتفظ بكافة حقوقها في السب والقذف والبلاغ الكاذب من قبل طليقها مصطفى فهمي وتمسكها بكافة حقوقها الشرعية والقانونية والجنائية قبل هذا الفنان“.

ولفتت: ”وأخيرًا الإعلامية مدام فاتن موسى تُرحِّب بعرض حقوقها الشرعية والقانونية على وجه التحديد وليس قولاً مُرسلاً لها في مكالمة تلفونية بما يتناسب مع مركزها الاجتماعي وفناء سنوات من شبابها معه مقابل التصرفات الغادرة

التي تُؤكد الصدمة الشديدة لها بتلك الدرجة، ونأمل من الفنان مصطفى فهمي مراجعة تلك التصرفات ويكون في الصورة التي يتوقعها جمهوره، ولا تنتهي سيرته بتلك التصرفات التي تُؤثِّر بشكل فعّال سلبياً على المجتمع الفني“.

وأشارت: ”ختامًا يوم الأحد أؤكد ذلك بالمستندات بعد استخراج صورة من وثيقة الطلاق“.



من جهتها قالت فاتن موسى، في تعليق لها عبر ”إنستغرام“، إنها ذهبت لمنزل الزوجية الذي جمعها بطليقها الفنان مصطفى فهمي، ولم تجد أي من متعلقاتها الشخصية.



وكتبت: ”إلى الإخوة والأصدقاء والجمهور والرأي العام والوسط الإعلامي، بعد مضي نحو 11 يوما من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء، لم يحرك ساكناً ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى مراعاة للعشرة كما إدعى في بيانه وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال“.

وأضافت: ”وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة مما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أرى أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم“.



وتابعت: ”وفي هذا نصحوني الأصدقاء الصدوقين بالرجوع إلى منزل الزوجية خصوصا وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضاً لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله“.

وأوضحت: ”وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء.. ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والإنسان والنجم الفنان ابن الباشوات“.

90739622