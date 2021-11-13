شاهد .. حقائق صادمة ومعلومات ستعرفها لأول مرة عن حياة الفنان الراحل صباح فخري.. لن تصدق بعضها بالتأكيد !

انت الان تتابع خبر حقائق صادمة ومعلومات ستعرفها لأول مرة عن حياة الفنان الراحل صباح فخري.. لن تصدق بعضها بالتأكيد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فارق عالمنا مؤخراً وأحد من أهم أساطين الأغنية العربية الأصيلة ، إنه الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي أطرب بصوته الذهبي مسامع المتذوقين في الوطن العربي والعالم وبهذه المناسبة نعرفك بحقائق لم تكن قد سمعتها عن الفقيد الراحل .

ولد الفنان الكبير صباح فخري سوري الجنسية يوم 2 مايو عام 1933 بمدينة حلب السورية و اسمه الحقيقي ليس صباح وإنما صبحي أبو قوس.فى بداية مشواره درس الفن والموسيقى بمعهد حلب للموسيقى و معهد دمشق وفي عام 1948 تخرج من معهد الفنون الشرقية .86363856

تحصل صباح فخري في سنٍ متأخرة من حياته على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة وتحديداً في عام 2007 نظراً لإثرائه واقع الغناء العربي الأصيل .

وتقلد صبحي العديد من المناصب من أهمها "نقيباً للفنانين العرب والسوريين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب " .

ولعل المعلومة الصادمة في حياة صباح فخري وإنجازه أنه تحصل على الرقم القياسى فى الغناء عندما " غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا لمدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968 .86363856