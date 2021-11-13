شاهد .. النجم محمد رمضان يثير غضب عارم بعد احتضانه شابة في غاية الجمال ويلامس مناطقها المحظورة بشكل خادش( فيديو )  

انت الان تتابع خبر النجم محمد رمضان يثير غضب عارم بعد احتضانه شابة في غاية الجمال ويلامس مناطقها المحظورة بشكل خادش( فيديو ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هاجم الإعلامي المصري محمد موسى الفنان محمد رمضان بسبب جلسة تصوير مثيرة مع ملكة جمال الهند.

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وقال موسى إن محمد رمضان دائما ما يثير الجدل، وهذه المرة مع ملكة جمال الهند التي سيطر عليها مشاهد العري بشكل يخالف عاداتنا وتقاليدنا.وتساءل موسى عبر برنامجه خط أحمر، عن سبب ما يفعله رمضان قائلا: “عايز تركب الترند يخرب بيت الترند”.

وأضاف: “ما الحكمة من ارتداء الجاكيت بدون قميص عايز تورينا شعر صدرك هنعمل بيه إيه”.

وتابع: ما الحكمة أن تأتي بملكة جمال الهند كي تحضنها وتلامس جسدها.

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