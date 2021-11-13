شاهد .. هو ده كيد النسا ولا بلاش .. حكاية انتقام هند رستم من فاتن حمامة بطريقة لاتخطر على بال ابليس؟

انت الان تتابع خبر هو ده كيد النسا ولا بلاش .. حكاية انتقام هند رستم من فاتن حمامة بطريقة لاتخطر على بال ابليس؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الغيرة بين بين النجمات وبعضهن أمر ليس جديدا فى الوسط الفنى، فقد شهد زمن الفن الجميل العديد من المواقف والحكايات التى انحصرت فى خلافات داخل كواليس الأعمال بين النجمات، سواء بسبب مساحة دور أو لقب أو أجر، أو غيرها من الأسباب التى كانت سببا قويا فى المشحنات بينهن.

23562893

وفى إطار ذلك ظلت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كما لقبها جمهورها، محور خلافات عديدة بينهما وبين الكثير من النجمات فى زمن الماضى الماضى رغم حرصها الشديد على الابتعاد عن دائرة المشاكل والقيل والقال، إلا أنها لم تسلم منها، خاصة مع استقبال المنتجين وصناع السينما لها بجملة "شبيك لبيك"، وتحقيق شروطها دون أى جدال، كما ظلت بين نجمات جيلها صاحبة الأعلى أجرا والمدللة دائما.ويبدو أن هذا كان سببا قويا فى غيرة وغضب بعض النجمات منها، حيث وقعت فى خلاف مع مارلين مونرو الشرق هند رستم، وإن كان هذا الخلاف جاء فى الخفاء ودار فى صمت شديد، فقد اعترضت فاتن حمامة على تفاصيل مشهد بينها وبين هند رستم فى فيلم "لا أنام" الذى جمع بينهما، وكان المشهد كالتالى مشاجرة كلامية تنشب بينهما، حيث تذهب فاتن حمامة لتهدد هند رستم وتعنفها بعد علمها بأنها على علاقة برجل آخر غير والدها المتزوج من هند رستم، وأنها تخونه، ولكن تبدو هند رستم بثبات شديد، وتظهر لها أنها لا يفرق معها ما علمت به، وترفع "جزمتها"، فى إشارة لاستفزازها وتجاهل ما تنطق به الأولى.

ولكن لم يلق هذا المشهد القبول لدى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتى وجدت رفع الحذاء فيه أمر غير لائق، وأبدت اعتراضها فى حديث مع مخرج الفيلم صلاح أبو سيف، وطلبت تغييره وذلك دون علم هند رستم التى فوجئت بالمخرج يخبرها ببعض التغييرات وهى الاستغناء عن رفع الحذاء.

وبذكاء شديد فهمت هند رستم أن هذا الأمر وراءه فاتن حمامة، وتمسكت بالمشهد بحجة أنه يضفى مدلولا عليه لترد بطريقتها الخاصة وبكيد النساء ومكرهن أيضا، حيث أمسكت أثناء التصوير سيجارة، وبدلا من أن ترفع الحذاء فقط فى وجه فاتن حمامة قامت بنفخ الدخان فى وجهها، وهو الأمر الذى استعجب له الجميع لتردد هند رستم "أمامكم مشهدين الجزمة أو السيجارة، خدوا منها اللى يريحكم"، ليتم تصوير المشهد فى النهاية بالحذاء والسيجارة ولكن تم تقديمهما بشكل غير مستفز.

لم يكن هذا الأمر الوحيد الذى أشعل الغيرة والغضب فى قلب هند رستم من ناحية فاتن حمامة، ولكن كانت أمور عدة، أهمها لقب سيدة الشاشة العربية والذى اعتبرته ظلما لباقى النجمات، كما اعترضت عليه أيضا الرحلة مريم فخر الدين بجملتها الشهيرة: "لو فاتن حمامة سيدة الشاشة يبقى كده أكيد إحنا الخدمات بقى".

فى حين أثار غضب هند رستم أيضا علمها بحصول فاتن حمامة على أجر فى فيلم "لا أنام" يزيد على 3 أضعاف مع حصلت عليه هى نفسها فى الفيلم.23562893