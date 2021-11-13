شاهد .. اتفرج: شقيق الفنان عادل إمام يكشف أغرب شائعة عن الزعيم.. ويوضح سبب قيامه بغلق هاتفه وما مدى الشبهه بينهما!

انت الان تتابع خبر اتفرج: شقيق الفنان عادل إمام يكشف أغرب شائعة عن الزعيم.. ويوضح سبب قيامه بغلق هاتفه وما مدى الشبهه بينهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أوضح المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام حقيقة الشائعات المتداولة بشأن تدهور حالته الصحية للاخير واعتزاله الفن.

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وعبر شقيق الفنان عادل، عن استيائه الشديد من الشائعات التي تدور بين الحين والآخر، والتي تشير أحياناً إلى مرضه وتدهور صحته وتشير أحيانًا أخرى إلى اعتزاله الفن.

قال شقيق عادل إمام:.” إن ما يتم تداوله عن الحالة الصحية للزعيم أو اعتزاله الفن شائعات لا أساس لها من الصحة” ولفت إلى أنه فاض به الكيل بسبب كثرة الشائعات التي تخرج عن أخيه.

وأضاف ساخراً: “كل يوم شائعة جديدة ومروجي الشائعات ملوا من زعم تدهور حالته الصحية. اخترعوا شائعة جديدة عن اعتزاله الفن حتى يثيروا ضجة وبلبلة، وإحنا فاض بينا وزهقنا”.

واستطرد: “الزعيم زي الفل وبحالة جيدة، ومن ناحية اعتزاله مستحيل لأنه لم يفكر في هذا الأمر مطلقًا. ويدرس عمل فني جديد يقدمه للسينما”

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