شاهد .. فيفي عبده: بزلة لسان كشفت ان الرقص في دمها ومارأته من الناس لما مرضت وبتحب نفسها جدا!

انت الان تتابع خبر فيفي عبده: بزلة لسان كشفت ان الرقص في دمها ومارأته من الناس لما مرضت وبتحب نفسها جدا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حلت الراقصة فيفي عبده ضيفة على برنامج أسرار النجوم للاعلامية انجي علي وتحدثت خلال البرنامج عن حبها للرقص والمزيكا وشائعة وفاتها التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقالت: “أنا بحب الرقص جدًا وهو في دمي، وأنا بسمع المزيكا بحس إني عايشة وأكون فرحانة ومبسوطة. وكنا نقول زمان الكتاب يكتبون كلمات حلوة، والآن أيضا هناك أغان جميلة”.

واستطردت: “رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا، حتى أنه طلع عليا شائعة أنني توفيت ولكن حبيت نفسي وأنا رأيت الناس تترحم عليا رغم صعوبة الشائعات، والميديا غيرت البيوت كثيرا”.

تجدر الاشارة الى أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” عام 2019، بطولة حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.57528383