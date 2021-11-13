شاهد .. هل تتذكرون بطلة مسلسل «رأفت الهجان» صفاء السبع .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما غدر بها الزمان وأجبرها على اعتزال الفن؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 02:00 مساءً | (مايا)

فنانة ظهرت في الوسط الفني لبضع سنوات، ميزتها ملامحها الأجنبية وكانت واحدة من أجمل فاتنات السينما في الثمانينات.

فعلى الرغم من أن أعمالها الفني تخطت تقريبا الاثنين وأربعين عمل فني ولكنها استطاعت أن تبرز نفسها وبقوة في الوسط الفني، وعلي الرغم من أنها حققت نجاح كبير وقت ذلك إلا أن قررت أن تعتزل ولا تعود للفن مرة أخرى، إنها الفنانة الجميلة صفاء السبع التي يحل اليوم عيد ميلادها الـ60.24460322

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