شاهد .. بإطلالة نارية ،رولا يموت، تفجر الانترنت بالمايوة الزهري والجمهور يفقد صوابة ..اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة نارية ،رولا يموت، تفجر الانترنت بالمايوة الزهري والجمهور يفقد صوابة ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعادت عارضة الازياء اللبنانية رولا يموت نشر صورتها بالبيكيني الزهري الفاضح والذي كشف عن أغلبية جسدها.

لا تهتم رولا للتعليقات تفعل ما تريده دون أي قيود ولا يهمها رأي العربي، تفعل كل شيء تحت القانون أي أنه لا يستطيع أحدٌ من ادخالها السجن أو التعدّي عليها لأن القانون إلى صفّها.15812069

صورتها نالت الكثير من التعليقات السلبية، والبعض سألها ما اذا كانت ستتخلى عن الاثارة والاغراء يومًا.

إنها قد ترتدي الحجاب وتتخلى عن هذه الحياة الرفاهية ان التقت برجلٍ لا بذكرٍ.

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