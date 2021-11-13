شاهد .. دنيا بطمة تخطف الأنظار بعد ظهورها مع والدتها وجمال والدتها لا يصدق.هل تشبهها؟؟

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تخطف الأنظار بعد ظهورها مع والدتها وجمال والدتها لا يصدق.هل تشبهها؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت دنيا بطمة الأنظار بعد ظهورها مع والدتها، حيث لفتت الأم الأنظار بجمالها، كما ظهرت الفنانة المغربية بإطلالة متطابقة مع بناتها وأثارت الجدل بحرصها على إخفاء وجه ابنتها الصغرى.خطفت دنيا بطمة الأنظار بعد ظهورها مع والدتها، حيث لفتت الأم الأنظار بجمالها، كما ظهرت الفنانة المغربية بإطلالة متطابقة مع بناتها وأثارت الجدل بحرصها على إخفاء وجه ابنتها الصغرى.

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ونشرت دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام، صورة جمعتها بوالدتها معلقة عليها بكلمات: "الغالية وتاج الراس الله يحفظك ماما ويحفظ كل امهاتكم".

وأثارت دنيا بطمة الجدل بحرصها على تغطية وجه الابنة الصغرى في الصور، ليتسائل الجمهور عن السبب خاصة وأن الابنة الكبرى ظهرت بملامحها واضحة.

والدة دنيا بطمة

صورة دنيا بطمة ووالدتها أحدثت ضجة في التعليقات حيث بدت الأم وكأنها شقيقة الفنانة المغربية، وبمجرد نشر الصورة تفاعل الجمهور مع بطمة في تعليقات منها: "شوفي نتي طوووووووب وابزاف عرفتي علاش لانو ديما محضرة ماماك هادي هي المغربية الحرة امك ثم أمك ثم أمك من بعد يجيو الناس ثانيتين ".كما جاء في التعليقات على صورة دنيا بطمة ووالدتها: "لتيعجبني في دنيا هي انها مرضية الوالدين وعملية في والديها الله يكول في عمرهم وعمر المرضي ميخاف"، "كنها خيتك"، "ما في أي تشابه بيناتكن"، "الله بيحميهالك ويخليلك ياها الأم كنز لا يعوض".

وظهرت الأم بقفطان مغربي أحمر اللون ورابطة رأس معتمدة على التربون، كما زاد من جمال طلتها اعتمادها على مكياج هادئ ناسب ملامحها، أما دنيا بطمة فظهرت مع والدتها بإطلالة اعتمدت فيها على عباءة باللون الأبيض وتسريحة شعر منسدل مفرود

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