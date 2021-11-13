شاهد .. من شدة جمالها اعجب بها لاعب كرة قدم عالمي وأراد الزواج منها..تعرف على حكاية النجمة السينمائية الجميلة وفاتنة المعادي!

انت الان تتابع خبر من شدة جمالها اعجب بها لاعب كرة قدم عالمي وأراد الزواج منها..تعرف على حكاية النجمة السينمائية الجميلة وفاتنة المعادي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لقبوها بفاتنة المعاد وجميلة الشاشة، وكانت فتاة احلام جيلها، عملت في السينما فتألقت ونالت اعجاب الجميع، وتجاوزت بجمالها حدود القومية، إلى أن اعجب بها نجم الكرة العالمية بيليه، إنها زبيدة ثروت، التي تم.، تسليط الضوء عليها وعلى جوانب حياتها السخصية.

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ولدت الفنانة زبيدة احمد في 1940، في محافظة الإسكندرية، وكان أبوها لواء في جيش الإمام فاروق، وأمها من العائلة الملكية، وجدها سلطان حسين كامل من أسرة محمد علي.

ودخلت التمثيل وهي في سن الطفولة حيث قدمت في مسابقات الجيل بصورة لها وأخذت المركز الاول في ملكة جمال الشرق، وعرفها الممثلين والمخرجين والمنتجين.



وكان الفنان يحيى شاهين أول ممثل حاول الذهاب إليها وعرض عليها التمثيل إلا أن الأب كان رافض فكرة الفن، لكن شاهين حاول اقناع الأب بأنها ستقدم رسالة إنسانية وممكن أن تصبح فنانة مشهورة، حتى اقتنع الأب بالفكرة.



كان أول زوج لها من المنتج السوري صبحي فرحان حيث أنها أكبر منه بعشرين سنة، وكانت وصيتها أنها تندفن بالقرب من قبر عبدالحليم حافظ، وبالمثل كانت وصية عبدالحليم حافظ أن يضعوا صورة زبيدة ثروت في قبره.



طلب صبحي فرحان من زبيدة ثروت، ان تنعزل عن الفن ووافقت على طلبة ولكنها عادة بعد سنتين، بعد أن سافر زوجها وغاب سنتين، ولم يكن لديها ما يكفي من المال حتى تتمكن من النفقة على بيتها وأولادها؛ واضطرت للرجوع للسينما ومثلت مع حسن يوسف، ولكن عند عودته من السفر طلقها زوجها.

وكانت زبيدة ثروت في الكويت لحضور مؤتمر، ونزلت في أحد الفنادق الذي فيه لاعب كرة القدم البرازيلي العالمي بيليه، ولكنها لم تكن تعرفه، وعندما التقى بها حيث أعجب بها وحاول التقرب منها وكان مهتم بها كثيرا وكان يريد الزواج منها.



وكان بيليه يعرفها وتابع لها مجموعة الاعمال السينمائية، وتذكر الروايات إنه كان يضع لها ورد على رقبتها ويهديها الورد ويرحب بها كثير، إلى درجة انه كان يلاحقها في الفندق بشكل غريب.



بعد زواجها الثاني تزوجت من مهندس في الاسكندرية ولم تطول، وانفصلا، وبعد الطلاق انتشرت شائعة حول زواجها من كوافير لبناني اسمه نعيم حيث كان هناك صور وحكايات حول حبهما، ولكن الفنانة زبيدة نفت في مقابلة تلفزيونية تلك الاشاعات.



انتقلت الى العيش في امريكا وعندما عادت الى مصر بعد فترة، تزوجت بالزوج الرابع من شخص يدعى عمر ناجي وهو ممثل، ولكنه لم يكن من الطموحين للعمل الفني. وتوفيت زبيدة ثروت في عام 2016م، نتيجة اصابتها بمرض السرطان، ولم يحضر جنازتها فنانين او ممثلين ولا اشخاص من الوسط الفني، لأنها كانت بعيدة كل البعد عن الإعلام، ولم تجري أية لقاءات تلفزيونية سوى مع عمرو الليثي.79318938