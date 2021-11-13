اتفرج – شيرين رضا: والدي حذرني من جمالي وانها ستدفع الثمن

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: والدي حذرني من جمالي وانها ستدفع الثمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة شيرين رضا عن النصيحة التي وجهها لها والدها الفنان محمود رضا في طفولتها .

واكدت شيرين رضا ان والدها نصحها في صغرها حذرها من جمالها وأنها ستدفع ثمن هذا الجمال بالتورط في العديد من المشاكل.

وأشارت أن والدها حذرها من الاعتماد على جمالها في المستقبل خاصة أنه منحة ربانية، لكنها لابد أن تعمل على تنمية قدراتها في مجال عملها حتى تتمكن من إثبات نفسها.

و أشارت : “الجمال نعمة من عند ربنا، وحاجة حلوة، ولكن والدي قال لي حينما كنت صغيرة أنتِ حلوة، وسيكون لديكِ مشكلات كثيرة غدا عندما تكبرين لذا لا تعمدي على شيء ليس لكِ فيه يد”.

ولفتت شيرين رضاأنها لا تحب أن تستخدم مستحضرات التجميل أو تصفيف شعرها لكنها تضطر لذلك، قائلة: “الحاجات دي مش بتبسطني ولكن اضطر أعملها”.

بينما أوضحت تفاصيل ابنتها نور عمرو دياب و زواجها من شاب إنجليزي .

وتعجبت شيرين رضا من اعتقاد البعض أنها ضد فكرة الزواج وأنها ترفض زواج ابنتها، معلقة أن البعض يسيئون فهمها، قائلة: “ايه العبط دا أنا مش عايزة أتجوز لكن مش بفرض رأي على الناس، ومبخلفش بنت عشان أنكد عيشتها”.

و في وقت سابق قالت شيرين رضا: “باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم 50 ألف مرة وبجب أن كلامي معاها يبقى برايفت”.

وكانت نور عمرو دياب كشفت أنها تعيش قصة حب صحية مع خطيبها كيران، مشيرة إلى أنها استقرت حالياً في المنزل الذي سيجمعهما معاً طيلة فترة الخطبة والزواج.