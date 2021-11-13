اتفرج – فاتن موسى تتهم مصطفى فهمي بالخوض في سمعتها

شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن موسى تتهم مصطفى فهمي بالخوض في سمعتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافها مع طليقها الفنان المصري، مصطفى فهمي، واتهمته هذه المرة بالخوض في سمعتها.

حيث نشرت فاتن موسى، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورة مكتوب عليها “حب الرجل للأنثى فطرة، ولكن حمايتها والحفاظ عليها رجولة.. غاندي” .

وكتبت فاتن موسى “بلغني من عديد من الأصدقاء الصدوقين الحقيقيين أن طليقي الفنان العظيم مصطفى فهمي الذي شدّد على ادعاء محافظته على قدسية أسرار الزواج والطلاق وكرامة وسمعة زوجته السابقة التي حملت اسمه وأسراره وبيّضت صورته وصفحته لسنوات، بأنه انطلق يخوض في سمعتي وسيرتي عبر بردوكاستات ممنهجة يرسلها تباعاً على واتس اب لكل جهات الاتصال عنده كافة كل الأصدقاء والمعارف والزملاء والشخصيات المصرية المختلفة ومجمل غروبات الواتس آب”.

وتابعت “بيانات مغرضة كاذبة غير حقيقية تمسني وتطالني بالباطل، إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله في الجلسات الخاصة بشتمي واتهامي زوراً والمساس بي وإنكار فضلي وقيمتي وحضوري بحياته، والخوض في سمعتي والافتراء عليّ وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقي تحمل كل ما فيه المساس بكرامتي وسمعتي وأخلاقي وسلوكي؛ بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتي وصورتي والتشهير بي وتبرير ما اقترفه بحقي غدراً وعدواناً والتضييق عليّ وإضعافي فلا أجد نصيراً إزاء استقوائه عليّ والاستبداد بي”.

وتابعت “أقول: طالما أنا كذلك وكل ذلك، كيف ارتبط بي ما يفوق الست سنوات وتزوجنا لأكثر من أربع سنوات ورآنا القاصي والداني معاً لا نفترق ليلاً ولا نهاراً..!

وطالما أنا كذلك كيف يقبلها على رجولته واسمه وشخصه؟ أهذه شِيَم الرجال أهكذا تكون أخلاق الرجال في حفظ كرامات زوجاتهم وأهل بيتهم وأعراضهم، وهل كان يفتقد إلى الأهلية وليس لديه قراراً وهو الرجل الذكي المسيطر القائد “سي السيد” كما يصف نفسه عندما أحبني وتزوجني وعاش معي وعاشرني.. أم كان مُجاملاً لي ومُغيّباً ومسحوراً مثلاً .

واختتمت منشورها بـ”أنا السيدة التي صُنت أسراره واسمه ولم أنطق لغاية اللحظة بكلمة تكشف ما يُخفيه ويخشى ظهوره للعلن مما اختبرته معه.. فتجده مبادراً إلى الهجوم تارةً كما هجم بنشر خبر طلاقه الغيابي لي على السوشيال ميديا قبل أن أستوعبه .

وفي وقت سابق أثار خبر طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى، صدمة كبيرة لمحبي النجم الكبير والإعلامية، إذ أنهما متزوجان منذ 6 سنوات ولم تقع بينهما طيلة هذه السنوات الستة أي خلافات تذكر.