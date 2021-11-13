شاهد .. اتفرج كيف كشفت صدرها، نيرمين الفقي، تثير جنون المتابعين بإطلالة جديدة وغير مسبوقة (صورة مثيرة وصادمة)

انت الان تتابع خبر اتفرج كيف كشفت صدرها، نيرمين الفقي، تثير جنون المتابعين بإطلالة جديدة وغير مسبوقة (صورة مثيرة وصادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع الإجتماعي صور جريئة جدا للفنانة نيرمين الفقيه ظهرت فيها بإطلالات جريئة وفاضحة أثارت بها الجدل بين المتابعين، حيث ظهرت باحدى الصور وصدرها يخرج من فستانها المكشوف دون حمالة صدر، أغضبت بها الجمهور، واعتبروا اطلالتها فاضحة وخادشة.

60743040

هذا وتعرضت نيرمين الفقي للكثير من الشائعات بسبب الحسابات المزيفة التي تحمل أسمها، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية مع هذه الصفحات، وبعد توثيق حسابها على فيس بوك، شاركت جمهورها بفيديو من إحدى جلسات تصويرها السابقة، وهي ترتدي فستان أصفر أنيق، مع خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما زاد من سحر اطلالتها، وعلقت على الصورة: "مساء الخير والسعاده يومكم سعيد ان شاء الله"، وأشاد الجمهور بجمالها وحضورها اللافت.

هذا وتألقت نيرمين الفقي في حكاية "على الهامش" التي عُرضت ضمن مسلسل "إلا أنا"، ونشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور لها من المسلسل وتفاجات بإحدى متابعاتها تعلّق على الصور مؤكدةً أن حياتها الشخصية تتشابه إلى حد كبير مع الشخصية التي جسدتها نيرمين في المسلسل، وتفاعلت معها بشكل كبير.

يتعذر عن نشر هذة الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام 60743040