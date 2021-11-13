شاهد .. واخيراً لميس الحديد أعلنت عن سر المفاجأة الكبرى بشأن «ليلة طلاق» ياسمين عبد العزيز ..! اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر واخيراً لميس الحديد أعلنت عن سر المفاجأة الكبرى بشأن «ليلة طلاق» ياسمين عبد العزيز ..! اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل عدة أسابيع أطلت الفنانة ياسمين عبد العزيز على جمهورها لأول مرة بعد غياب دام شهرين بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

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وقد رافق مرض ياسمين الكثير من الأحاديث والأقاويل التي تأكد زيف بعضها كقصة طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي، فيما لا يزال البعض الآخر محل شك، وعلى رأسها حكاية الخلاف الحاد بينها وبين زوجها قبل ايام من من دخولها العناية المركزة، والذي كاد يتسبب بطلاقها.

لميس الحديدي تكشف المستور

وقبل ظهور ياسمين ظهرت الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وحينها قالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON": أنا على تواصل مع العزيزة ياسمين عبد العزيز ومع زوجها الفنان أحمد العوضي، أحمد موجود معها في سويسرا، وبلاش يا جماعة إشاعات وحاجات دمها مش خفيف، الناس سابوا الست التعبانة واللي حالتها صعبة وتجري عمليات وقاعدين يقولوا هي أطلقت وسابوا بعض، ياريت نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف بجانبهم".

تابعت: "ياسمين أجرت عملية جراحية، وهي في تحسن بطيء، والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء، ونتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا، وأؤكد أن أحمد العوضي جنبها في كل لحظة وداعم ومساند لها".47656508