شاهد .. كما ولدتها امها :رولا يموت ...تنزع ثوب الحياء وهي على الأرجوحة بدون ملابس وحركاتها الايحائية تشعل المتابعين !

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها :رولا يموت ...تنزع ثوب الحياء وهي على الأرجوحة بدون ملابس وحركاتها الايحائية تشعل المتابعين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت اللبنانية رولا يموت مقطع فديو لها على البحر وهي تركب أرجوحة وترتدي البكيني فقط، وتقوم بحركات جريئة وايحائية، وسدلت شعرها، وبللته بالبحر وهي تتأرجح، وعلقت على الفيديو: ادلع يا كايدهم.

40898484

وانهال المتابعون على فيديو رولا يموت بالتعليقات وتغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بتعليقات حادة وقاسية، لكن يعرف عن رولا يموت انها لا تهتم بالتعليقات السلبية، بل تتعمد استفزاز منتقديها بصور ومقاطع فيديو جريئة.

وتحرص رولا يموت على مشاركة متابعيها بآخر صورها واطلالاتها الجريئة، حيث تظهر بالبكيني والمايوه وتستعرض مفاتنها بطريقة يعتبرها البعض خادشة ومخلة للآداب، وتقوم بحركات ايحائية تشعل بها تعليقات المتابعين.40898484