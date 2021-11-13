شاهد .. لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة نادية الجندي .. رقم خيالي يفوق كل التوقعات والمفاجأة في عمرها الحقيقي ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة نادية الجندي .. رقم خيالي يفوق كل التوقعات والمفاجأة في عمرها الحقيقي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحمل بصمة وذوق مختلف وأصبحت أعمالها علامة مميزة أعادت بها فكرة بطلة الشاشة على مدار عقود بعدما احتكر الممثلون الرجال الساحة إلا أنها كانت واحدة ممن كسرن هذا الحاجز وحجزت لنفسها مكانة خاصة.

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وهي هي ممثلة مصرية فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها (مجلة الجيل) وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً. كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم (جميلة) بعام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام، مثل (الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة).

في عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التلفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم (الباطنية) والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها (نجمة الجماهير)، ومن أهم أفلامها في تلك الفترة (وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب).

قدمت أيضًا خلال فترة تسعينات القرن العشرين مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، مثل (مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل). ومع ظهور موجة الكوميديا الجديدة في السينما اتجهت إلى العمل في التلفزيون، فقدمت مسلسلات عديدة منها (مشوار امرأة، من أطلق الرصاص علي هند علام، ملكة في المنفى).

أيضا الفنانة نادية الجندي من الفنانات الكبار الذين لن ينساهم الجمهور المصري مهما مر على ابتعادهم مئات السنين وذلك لأن أعمالهم باقية ومتواجدة بشكل كبير كما أنها واقعية وتناقش قضايا متواجدة لجميع الأجيال.. كما أن الفنانة نادية الجندي نوعت أعمالها بين داخل وخارج مصر وكذلك قدمت سينما ومسرح وتلفزيون لذلك تجد عشاقها عند المتهمين بكافة الألوان الفنية بلا استثناء.

ثروة نادية الجندي

قدمت نادية الجندي عشرات الأعمال الفنية في حقبة زمنية طويلة الأمر الذي ساعدها في تكوين ثروة كبيرة سواء في التليفزيون أو السينما، ونجحت من خلال كل هذه الأعمال الفنية تكوين ثروة بلغت 20 مليون دولار، وذلك بحسب موقع “networthpost” الخاص بثروات الفنانين.

وعند الحديث عن العمر الحقيقي للفنانة نادية الجندي حيث أن الكثيرين ينخدعون في أمرها كونها تتمتع بجمال كبير ويبدوا عليها علامات الشباب.. ورغم ذلك تبلغ من العمر 74 عام حيث أنها من مواليد مارس 1946 ،وكانت أولى أعمالها الفنية من خلال فيلم “جميلة” أمام الفنانة ماجدة، وبعدها شاركت في عدد كبير من الأفلام التي قادتها للعالمية.وعن حياتها الشخصية كانت الفنانة نادية الجندي قد تزوجت في بداية حياتها الفنية من الفنان عماد حمدي الذي تعرف عليها لاول مرة في فيلم “زوجة من الشارع”، بينما كان عمرها آنذاك 15 عامًا فقط، فتزوجت وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام.97962164