شاهد .. هيا مرعشلي تتجاوز حدود الجرأة بكشف إبراز مفاتنها بوضعيات مثيرة... والجمهور: فين الهدوم! - صور

انت الان تتابع خبر هيا مرعشلي تتجاوز حدود الجرأة بكشف إبراز مفاتنها بوضعيات مثيرة... والجمهور: فين الهدوم! - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحة متخصصة بأخبار واطلالات نجوم الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، مجموعة صور جريئة للنجمة السورية الشابة، هيا مرعشلي، ظهرت في معظمها بعدة وضعيات مثيرة.

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وعلقت على الصور، التي تعود إلى فترات سابقة، متغزلة بالنجمة السورية، بالقول: "كاملة الأوصاف هيا مرعشلي، ملكة الملكات، مأخذة جمال أمها الله يرحمها رندة مرعشي،.

واستعرضت الفنانة هيا مرعشلي، من خلال الصور، مفاتنها وجمالها بجراءة كبيرة، كما قامت بحركات إيحائية متعددة، منها إخراج لسانها والعض عليها، ورفع ساقيها إلى الأعلى وتوجيه منحنياتها نحو الكاميرا.

يأتي ذلك بعدما كشفت النجمة السورية، عن لباسها الداخلي في إطلالة سابقة تداولتها العديد من الصفحات المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا.

وظهرت هيا مرعشلي، في إطلالتها الأنيقة والجريئة، بفانيلة طويلة الأكمام، تغطي نصفها الأعلى كاملا، ولباس داخلي وسطها (مايوه)، في محل بيع ملابس.

ووثقت الصورة المتداولة، النجمة السورية، وهي تقوم بأستعراض جمالها ومفاتنها وأناقتها بجرأة كبيرة، أمام الشخص الذي يقف خلف الكاميرا.

وعبرت الصفحات المتداولة لهذه الإطلالة، من خلال عناوين وتعليقات عديدة، عن إعجابها بجمال وجرأة الفنانة الشابة هيا مرعشلي، فيما علق متابعون متسائلين: "فين الهدوم" بسبب جرأة الإطلالة.

كما لوحظ أيضا تباين وجهات نظر المتابعين، فهناك من أعجبته إطلالتها، وأحبها، فامتدح جمال الفنانة هيا، وهم الأغلبية.

وجاء نشر هذه الصورة، بعد مشاركة الفنانة السورية، جمهورها ومتابعيها ومحبيها، بها، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستغرام" في وقت سابق.

واختارت الفنانة مرعشلي، تسريحة شعر شديدة النعومة والجاذبية، انسدلت خصلاتها برفق وحميمية فوق صدرها وظهرها وكتفها الأيسر .ومن الناحية الجمالية، أعتمدت الفنانة السورية، مكياجا صاخبا بعض الشيء، خاصة أحمر الشفاة وطلاء أظافر يديها، وهو ما بدى مناسبا لإطلالتها المميزة.

وتعمدت النجمة السورية الشابة، الجلوس على ركبتها اليمنى، لتبرز جمالها ومفاتنها بشكل أكبر، إلا أن ذلك كشف عن اجزاء فوق الركبة وأظهر لباسها الداخلي، أمام مصورها وجمهور السوشال ميديا.وفور نشرها لهذه الصورة، انهالت عليها إعجابات وتعليقات المتابعين بغزارة شديدة، وكتب الكثيرون عبارات ترحيب وغزل وتحرش، وأيضا طلب الزواج منها.

الجدير بالإشارة أن النجمة السورية هيا مرعشلي، توقفت عن نشر أي إطلالات لها منذ إعلان خطوبتها قبل أكثر من شهر، وقامت بحذف الكثير من اطلالاتها الجريئة التي كانت قد شاركت بها جمهورها ومتابعيها، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وهيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية الناجحة وتعد من ابرز النجمات السوريات الصاعدات الآتي يحظين بجماهيرية واسعة في سوريا وعلى مستوى الوطن العربي.

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