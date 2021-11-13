شاهد .. نجت بأعجوبة بمفردها ..من رصاصات السويدى الطائشة.. كوثر رمزي (كومبارس) الزعيم المفضلة وحادث رحيل ذكرى سبب شهرتها!

انت الان تتابع خبر نجت بأعجوبة بمفردها ..من رصاصات السويدى الطائشة.. كوثر رمزي (كومبارس) الزعيم المفضلة وحادث رحيل ذكرى سبب شهرتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لم تحظَ الممثلة المصرية ​كوثر رمزي ​بشهرة كبيرة، وحين يتردد اسمها لا يتذكرها المشاهدون بسهولة، ولكن من الصعب أن ننسى ملامحها حينما نراها على الشاشة،

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فقد شاركت في العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم، ولا زال حتى الآن الجمهور يشاهد الأعمال التي شاركت فيها، ويهتم بقصتها مع الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، والتي كانت سبباً في شهرتها، وظهورها في العديد من البرامج.



وُلدت كوثر رمزي في 17 يونيو عام 1931، ووالدها هو الفنان إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية، ولم تدخل التمثيل بشكل مباشر، بل كان طريقها له من خلال عملها في الإذاعة المصرية، وبدأت بأدوار صغيرة،

من خلال فيلم “لن أبكي أبداً”، أمام الممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة، بالإضافة الى فيلم “نداء الحب” عام 1954.إنطلقت كوثر رمزي بعد فيلم “نداء الحب” إلى عالم التمثيل بقوة، وشاركت في أكثر من 300 عمل متنوع، بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح.



وقد قدّمت العديد من الأفلام ومنها “مهمة في تل أبيب”، “الرجل الأبيض المتوسط”، “لا في النية أبقى”، وقدّمت مع ​عادل إمام​ مجموعة من الأفلام المهمة، ومنها “بخيت وعديلة 1 و2″، “الواد محروس بتاع الوزير”، “​طيور الظلام​”،المولد”.

كما شاركت في الدراما التلفزيونية، وقدّمت عدداً من المسلسلات، ومنها “أحلام الفتى الطائر”، “رحلة المليون”، “يوميات ونيس”، “أبنائي الأعزاء شكراً”، “​ليالي الحلمية​”، “​رأفت الهجان​”، “الليل وأخره”، “حارة العوانس”، “إسماعيل يس”، “حكايات البنات”، “دمـ ـوع في ضهر الحب”، “القاهرة 2000″، “البيت”، “الوالدة باشا”، “حاميها وحراميها”، “الصفعة”، “بفعل فاعل”، “ماما في القسم”، وكان أخر أعمالها التلفزيونية مسلسل “​الصندوق الأسود​”.

كما قدّمت كوثر رمزي العديد من المسرحيات، ومنها “​الزعيم​” “بودي غارد”، “عفواً زوجتي العزيزة”، “عريس في اجازة”، “الزوج العاشر”، “الحب لما يفرقع”، “الايدي الناعمة”، “حماتي في التلفزيون”، “عايز أحب”، “حب وفلوس وجواز”، “ليلة زواج فضة”.



تكريمها من السادات​

رغم أن أدوار كوثر رمزي كانت ثانوية، ولم تكن مشهورة بالقدر الكافي، إلا أن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات حرص على تكريمها.

حياتها الخاصة

تزوّجت كوثر رمزي من مدير أمن إحدى شركات الأدوية، لكنها لم تنجب منه أولاد، وبعد وفاته بـ21 عاماً قررت أن تذهب إلى منزل أخيها أنور رمزي، وتكمل حياتها معه.



الشاهدة الوحيدة على مــقتل ذكرى

كوثر هي الصديقة المقربة للفنانة الراحلة ذكرى، واعتادت ذكرى أن تناديها “ماما كوثر”، بسبب حبها الشديد لها، واعتادت كوثر رمزي أن تتواجد باستمرار في منزل ذكرى.



قتل الفنانة ذكرى كان نقطة تحول كبيرة في حياة رمزي، فهي تُعتبر الشاهدة الوحيدة على الواقعة، وكشفت قبل ذلك تفاصيل الواقعة من خلال لقاء تلفزيوني، وقالت إنها فوجئت بزوج ذكرى رجل الأعمال أيمن السويدي بطردها بطريقة مهينة من المنزل،

وألقى بحذائها على السلم وملابسها.وأوضحت أنها أخبرت ذكرى بأنها ستذهب وتعود إليها في وقت لاحق، ولكن هذا ما رفضته ذكرى بشدة.



وأضافت أن زوج ذكرى أمرها أكثر من مرة بأن تترك مجال الغناء، لأنه كان يغار عليها كثيراً، وكانت ترفض ذكرى هذا الأمر، وتابعت :”ذكرى كانت عارفة أنه مر يض بالشك، وأنه كان بيشك في كل من ‏حوله”.



وأكدت كوثر رمزي أن حياة ذكرى أصبحت مليئة بالمشـ ـاكـ ـل المتكررة، والعنـف من قِبل زوجها، حتى قتلهـا، لافتة إلى أنه كان يترك سلا حاً في منزله دائماً، ولم تتوقع منه إطلاقاً أن يقتلها به.واضافت: في صباح اليوم التالي فوجئت كوثر بحـاد ث مقتل ذكرى على يد رجل الأعمال أيمن السويدي الذي قتل هو الآخر نفسه بعد ذلك.



وفاتها

أُصيبت كوثر رمزي بجلطة تسببت بإصابتها في الشلل بساقها ويدها اليمنى، حتى توفيت يوم 2 أغسطس عام 2018، إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية، تاركة وراءها رصيد فني يتجاوز الـ300 عملاً.81088053