شاهد .. عينك على الحلويات الترسو ..عبير صبرى تعود إلي القمة وتحول السوشيال ميديا لنار مشتعلة بالضيق المقطع! صور

انت الان تتابع خبر عينك على الحلويات الترسو ..عبير صبرى تعود إلي القمة وتحول السوشيال ميديا لنار مشتعلة بالضيق المقطع! صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/13 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة عبير صبرى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام بصور جديدة لها خلال رحلتها لمدينة دبى الإمارتية.

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وأطلت عبير فى الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، مرتدية تى شيرت عاري الكتفين وبنطال جينز ممزق، وانتعلت حذاء رياضيا أبيص، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد ذات اللون الأسود، وتزينت بأقراط كبيرة و ساعة يد أنيقة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عبير صبري على شعرها الأسود المنسدل على كتفيها، ولم تبالغ فى وضع مستحضرات التجميل ولكنها أكتفت بوضع بعض لمسات المكياج البسيطة.

وتنتظر الفنانة عبير صبري طرح فيلم “ليلة العيد” خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد في أحداث الفيلم دور سيدة منتقبة من حارة شعبية ومتزوجة وتتعرض للقهر من زوجها بالعنف، حيث تعتمد قصتها في أحداث الفيلم على مناقشة قضية العنف الزوجى.

فيلم “ليلة العيد” تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت عبير صبرى في رمضان الماضى في مسلسل “موسى” بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة،

وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وحمدى الوزير، ومحمد ريحانة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.24056793