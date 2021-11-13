شاهد .. ظهور ،مفزع، لــ جنى مقداد .. اتفرج كيف تغيرت ملامحها بعد وضعها هذا الشي على وجهه! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور ،مفزع، لــ جنى مقداد .. اتفرج كيف تغيرت ملامحها بعد وضعها هذا الشي على وجهه! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ نجمة قناة "​طيور الجنة​" ​جنى مقداد​ ظهرت فيها لاول مره بهذا الشكل.

وتغيرت ملامح وجهه بعد وضعها للمكياج على وجهها بظهور نادر لها كذلك، ونالت الصورة رواجا كبيرا بين الجمهور الذين عبروا عن محبتهم لها.33941324

وظهرت جنى مقداد من قبل بصورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها، وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير .. كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".

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