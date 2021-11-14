شاهد .. تميـزت في كتابة الروايات ونافـست شقيقتها في الجرأة الشديدة.. محطات في حياة سكرتيرة «صغيرة على الحب» سامية شكري!

انت الان تتابع خبر تميـزت في كتابة الروايات ونافـست شقيقتها في الجرأة الشديدة.. محطات في حياة سكرتيرة «صغيرة على الحب» سامية شكري! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

الفنانة سامية شكري قدمت عددًا من الأفلام ولعبت أدوارًا هامة تر كت علامة في الأذهان، أبرزها سكرتيرة المخرج كمال في فيلم صغيرة على الحب.

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ولدت سامية شكري في 5 أكتوبر عام 1945، وعملت كممثلة في عدد من الأفلام، إلا أنها تملك موهبة الكتابة إلى جانب التمثيل، فقد كتبت عددًا من قصص الأفلام، بالإضافة إلى مجموعة من الروايات التي نُشرت على هيئة حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، كما ألفت قصة فيلم “الحجر الداير” للمخرج محمد راضي.

اشتركت سامية شكري في عدد كبير من الأفلام، بالإضافة إلى تمتعها بجمال وا ضح، إلا أنها لم تلـ ـقى الشـ ـهرة التي نالتها شقيقتها الفنانة ناهد يسري، التى قدمت فيلم “سيدة الأقمار السو داء”، الذي يعد واحدًا من أجرأ أفلام السينما العربية، فقد مُنع من العرض لاحتو ائه على “مشا هد ساخنة” أثارت ضجـة كبيرة.



ولم تبتـ ـعد سامية شكري عن الجـ ـرأة في أفلامها التي شاركت بها، حيث ظهرت على أغلفة المجلات اللبنانية أكثر جر أة خاصة خلال فترة السبعينات والتي شـهد ت ذر وة نشاطها الفني.

ظهرت سامية شكري في عدد من الأفلام، إلا أن أشهـ ـرها وأهمها يتمثل في: “الخائنة” عام 1965، و”العبيط” 1966، و”صغيرة على الحب” 1966، و”غرا ميات مجنون” 1967، و”شاطئ المرح” 1968، و”التلميذة والأستاذ” 1968، و”أبطال ونساء” 1971، و”حسناء المطر” 1972، و”ملوك الشر” 1972، و”حكاية بنت اسمها مرمر” 1972.68528724