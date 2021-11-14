شاهد .. لا تستطيع الكثير من الفنانات منافستها بجمالها.. وغضب كاميليا الكبير بعدما رفض كمال الشناوي تقبيلها.. ما القصة؟

انت الان تتابع خبر لا تستطيع الكثير من الفنانات منافستها بجمالها.. وغضب كاميليا الكبير بعدما رفض كمال الشناوي تقبيلها.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

لا تنافسها الكثيرات من نجوم الزمن الجميل في الحسن والجمال، فلكاميليا جمال خاص بها، رغم أن القدر لم يمهلها طويلا وماتت في سن الشباب.

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كاميليا تعرضت لموقف طريف أثناء تصويرها فيلم ‹شارع البهلوان› مع الفنان كمال الشناوي والمخرج صلاح أبو سيف.

كمال الشناوي رفض تصوير مشهد يظهر فيه وهو يقبل الفنانة كاميليا.

كمال الشناوي برر رفضه بأن القبلة ستفسد صيامه في شهر رمضان، وأنه يخشى من ذلك، ولكن صلاح بدأ يشرح له أن المشهد تمثيلي فقط، وأنه سيتعرض لخسائر إن لم يتم تصوير المشهد بالشكل المطلوب.

وعندما اقتنع كمال بوجهة نظر أبو سيف، كانت كاميليا في هذه الأثناء خرجت من غرفتها، وسمعت برفض الشناوي ولكن من دون أن تعرف السبب الحقيقي، فثارت بدورها، وحينما قال أبوسيف لكاميليا سنبدأ التصوير،

رفضت هي الأخرى بدورها تقبيله قائلةً: «هو بيقول لا ليه.. هو يطول»، فأخبرها المخرج بأن الصيام هو السبب وراء رفضه وليس شيئاً آخر، ولكنها لم تقتنع وقالت: «أنا كمان عندي كرامة..

ومش هخليه يبوسني»، وحاول أبوسيف تهدئها حتى اقتنعت، وطوال تلك الفترة كان الفنيون ينظرون إلى الاثنين شذراً، لأنهما سببا كل تلك المتاعب أثناء الصيام والحر الشديد.

وكانت القبلة، التي تسببت في كل هذا، من أحسن القبلات التي أخرجها صلاح أبوسيف، كما يذكر هو، فقد كانت قوية وعنيفة، حتى أنها عندما عُرضت على الرقيب بوزارة الداخلية، مد يده إلى مقصه وحذفها نهائياً من الفيلم26700177