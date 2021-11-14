شاهد .. حرمت تشتغل معاه للأبد.. لن تصدق ماذا فعل مصطفى شعبان مع منى زكي في الكواليس... اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر حرمت تشتغل معاه للأبد.. لن تصدق ماذا فعل مصطفى شعبان مع منى زكي في الكواليس... اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جيل جديد من الممثلين المصريين الشباب انطلق في تسعينيات القرن الماضي، وأصبحوا نجوم شباك التذاكر في غضون سنوات قليلة، كان أبرزهم محمد هنيدي وأحمد السقا وحنان ترك وبطلة قصتنا هذه منى زكي.

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وقد برزت بوضوح مع جيل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي تم عرضه في أواخر القرن العشرين، إلى جوار محمد هنيدي وهاني رمزي وغادة عادل.

وفي وقت سابق صرحت منى زكي في حوار إعلامي لها أنها ترفض العمل مع الممثل مصطفى شعبان نهائياً، بسبب حدوث بعض المشكلات بينهما أثناء تصوير فيلم أحلام عمرنا، الذي تم عرضه في عام 2005، مشيرة إلى أن هذه المشكلات ظهرت بسبب عدم خبرة وكفاءة العاملين على إعداد الفيلم.

وحينها رد مصطفى شعبان في حوار إعلامي له في برنامج "كش ملك" على المشكلات التي ظهرت بينه وبين منى زكي خلال تصوير فيلم أحلام عمرنا، أن ما نشر عن هذه المشكلات يعود إلى تدخل بعض الإعلاميين أو بعض الفضوليين في هذا الأمر مما ضخم من المشكلات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يرحب بالتعامل مع منى زكي برغم أنها صرحت بأنها نادمة على العمل معه.32188534