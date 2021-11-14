شاهد .. تفاصيل مثيرة.. سهير رمزي تكشف سر الشوكولاتة التي قدمها لها رشدي أباظة قبل مشهد ،القبلة،.. هل كانت رائحة فمها ،كريهة،؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 12:30 صباحاً | (مايا)

حكت الفنانة المعتزلة سهير رمزي في أحد البرامج التليفزيونية قصة من الطرائف مع بالفنان الراحل عادل أدهم، خلال تصويرهما لفيلم "المذنبون" عن قصة نجيب محفوظ عام 1975م، حيث صرحت: "تربطني صداقة وثيقة بالفنان عادل أدهم، وجمعتنا بطولة عدة أفلام قبل المذنبون، ولكن هذا الفيلم كان تجربة مختلفة مغايرة".

تقول سهير رمزي: وجه لي المخرج سعيد مرزوق التعليمات قبل تصوير المشهد، وقد علمت أنني سأصفع "عادل أدهم" على وجهه وهو سيقابلني بالصفعات، وهذا الوضع لم يكن غريبًا عليّ، فأنا فعلت ذلك مع ممثلين آخرين، مثل حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف، وكنا نتفق قبل الشروع في تصوير المشهد، فالضرب على الخد يكون باتفاق مسبق بيننا، بحيث عندما يلمس الفنان منهم وجهي، أقوم بتوجيهه لبعيد حتى لا تصبح الضربة موجعة، ولكن "عادل أدهم" لم يقم بذلك".52736154 52736154