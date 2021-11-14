شاهد .. الفنانة، نوال الزغبي توجه اتهاماً خطيراً لحسام حبيب وتكشف سبب توتر علاقتها بشيرين..تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر الفنانة، نوال الزغبي توجه اتهاماً خطيراً لحسام حبيب وتكشف سبب توتر علاقتها بشيرين..تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أماطت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اللثام عن أسباب إلغائها متابعة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

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ففي لقاء لـ " الزغبي " مع برنامج المجول على قناة lbc قالت الفنانة التي تستعد لطرح إلبوم غنائي جديد : أنا بحب شيرين لكنها ابتعدت مؤخراً عن الوسط الفني لا أدي ما الأسباب التي دفعتها لذلك عندها ظروف تمنعها من التواصل مع الزملاء .وأشارت الزغبي إلى " أنها ألغت متابعة شيرين عبد الوهاب على تويتر، لأنها كانت تكتب لها باستمرار على صفحتها، لكن شيرين لا تتجاوب معها "

لتكتشف الفنانة لاحقاً أن الفنانة المصرية لا تستخدم صفحتها بنفسها وهناك مدير آخر للصفحة لذلك قررت إلغاء متابعتها .

ونفت الفنانة اللبنانية أن تكون على خلافٍ مع نظيرتها المصرية مشيرة إلى إمكانية أن يكون حسام حبيب سبباً في انقطاع شيرين عن زملائها .86844810