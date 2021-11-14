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شاهد .. الفنانة، نوال الزغبي توجه اتهاماً خطيراً لحسام حبيب وتكشف سبب توتر علاقتها بشيرين..تفاصيل مثيرة

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الرياض - روايدا بن عباس - أماطت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اللثام عن أسباب إلغائها متابعة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر. 

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ففي لقاء لـ " الزغبي " مع برنامج المجول على قناة lbc قالت الفنانة التي تستعد لطرح إلبوم غنائي جديد : أنا بحب شيرين لكنها ابتعدت مؤخراً عن الوسط الفني لا أدي ما الأسباب التي دفعتها لذلك عندها ظروف تمنعها من التواصل مع الزملاء .وأشارت الزغبي إلى " أنها ألغت متابعة شيرين عبد الوهاب على تويتر، لأنها كانت تكتب لها باستمرار على صفحتها، لكن شيرين لا تتجاوب معها " 

 

لتكتشف الفنانة لاحقاً  أن الفنانة المصرية لا تستخدم صفحتها بنفسها وهناك مدير آخر للصفحة  لذلك قررت إلغاء متابعتها .

ونفت الفنانة اللبنانية أن تكون على خلافٍ مع نظيرتها المصرية مشيرة إلى إمكانية أن يكون حسام حبيب سبباً في انقطاع شيرين عن زملائها  .86844810

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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