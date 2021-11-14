شاهد .. هل تتذكرون بطلة الفيلم المصري[ حنفي الأبهة ]؟تلفت الانظار بشكلها وكانها فتاة عشرينية لن تصدقوا كيف أصبحت الآن!! صورة

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون بطلة الفيلم المصري[ حنفي الأبهة ]؟تلفت الانظار بشكلها وكانها فتاة عشرينية لن تصدقوا كيف أصبحت الآن!! صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

إحتفل صلاح، شقيق الفنان شريف رمزي بعقد قرانه على الشابة فريدة أيوب في أجواء عائلية بسيطة، شهدت حضور شقيقه وزوجته الفنانة ريهام أيمن والفنانة المعتزلة هدى حسن رمزي، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

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ولفتت بطلة فيلم "حنفي الأبهة" الأنظار بشكلها الذي لم يتغيّر ولا يزال على طبيعته دون عمليات التجميل السائدة بين النجوم، وملامحها لا تزال كما كانت في السابق إلا أن علامات التقدم في السن بارزة على وجهها ويديها.



وحضرت الفنانة المصرية بملابس تناسب سنها باللونين الأسود والأبيض، ولفتت الأنظار لجمال شعرها الطويل والكثيف التي قامت بتصفيفه بشكل مميّز مع مكياج هادئ وجميل.



يذكر أن هدى من مواليد العام 1958 لأسرة فنية، والدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وقد شاركت في العديد من الأعمال الفنية، من أبرزها "حنفي الابهة" و"جري الوحوش"، "بئر الحرمان"، "عصر الذئاب"، "مع سبق الاصرار"، ومسلسلات "أحلام الفتي الطائر"، "السمان والخريف"، "بنت الأيام"، "الزوجة آخر من تعلم"، "الحب وأشياء أخرى" وغيرها.

وقررت الفنانة الاعتزال وارتدت الحجاب ثم عادت وخلعته، ولكنها ظلت على علاقة جيدة بالوسط الفني، وقد فكرت في العودة للتمثيل مجددا ولكنها وجدت أن القرار في غاية الصعوبة وتحتاج عودتها إلى عمل قوي.

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