شاهد .. اتفرج .. حسناوات السعودية في عرض عسكري نسائي فريد يذهلن المتابعين بفيديو تم تداوله على نطاق واسع .. و (أمرك سيدي) ينتشر كالنار في الهشيم (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. حسناوات السعودية في عرض عسكري نسائي فريد يذهلن المتابعين بفيديو تم تداوله على نطاق واسع .. و (أمرك سيدي) ينتشر كالنار في الهشيم (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظات من عرض عسكري نسائي فريد لعدد من المجندات السعوديات.

ووثق مقطع فيديو المتداول، على نطاق واسع، استعراضاً عسكرياً لعدد من المجندات أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.وأظهر الفيديو إحدى المجندات وهي تؤدي التحية العسكرية أمام الأمير عبدالعزيز بن سعود، قائلة: “بأمرك سيدي”، قبل أن يبدأ العرض العسكري.98808933

وجاء هذا العرض خلال تفقد وزير الداخلية السعودي، سير عمل المديرية العامة للسجون بالعاصمة السعودية الرياض، حيث دشن عددًا من المراكز المتخصصة في تأهيل وإصلاح السجناء، بما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن.وشملت المراكز التي تم تدشينها مركز "فَجْر"، ومركز "ثقة"، ومركز "إشراقة"، التي تنفذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق السعودية كافة.

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