شاهد .. اتفرج .. ابنة روجينا الشابة تفوق امها جمالا وانوثة.. حسنها خرافي يخطف الانظار وهذا هو عمرها و مهنتها (صورة )

انت الان تتابع خبر اتفرج .. ابنة روجينا الشابة تفوق امها جمالا وانوثة.. حسنها خرافي يخطف الانظار وهذا هو عمرها و مهنتها (صورة ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

الفنانة روجينا من الفنانات التي عرفت طريقها للشهرة والنجاح منذ صغرها وذلك بسبب أعمالها المميزة والتي يعرفها الجمهور بمختلف أعمارهم كما أنها لا تزال تسطر النجاح بأشكالها المتعددة

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ومن الأسباب الرئيسية التي قادت روجينا للنجاح أنها عملت بأدوار متنوعه بين الخير والشر وكذلك التلفزيون والسينما والمسرح وأثبتت نجاح كبير في كل هذه الألوان الفنية والجميع يعلم أنها متزوجة من الفنان أشرف زكي إلا أن أبنائها وأفراد أسرتها ظلوا بعيد بشكل تام عن الإعلام .



جمال الابنة ولكن ما لا يعرفه الجميع أن الفنانة روجينا والفنان اشرف زكي يمتلكون ابنة فائقة الجمال كبيرة الشبه بأمها كما أنها تعمل مساعد مخرج مع المخرج الكبير رامي إمام وهى الفنانة الصاعدة بقوة في مجال الاخراج مايا أشرف زكي البالغة من العمر 19 عامًا،

كما تعمل مايا على ثقل موهبتها في الاخراج من خلال دراسته في معهد الفنون المسرحية، كما أنها مخطوبة لأحمد أسامة رشاد الذي يعتبر ابن المنتج الكبير أسامة رشاد.

حادث موت وكانت مايا قد تعرضت لحادث مأساوي في حياتها كادت أن تموت ونجت منه بأعجوبة وتعرضت سيارتها لأضرار جسيمة إلا أنها نجت بصعوبة في المستشفى بعد ذلك ويعتبر هذا الحادث من الأمور المؤثرة في حياتها بشدة.

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