شاهد .. لن تتوقع هذه الأغنية اللبنانية تسببت بضجة واسعة..بكلمات ايحائية تتضمن الفحشاء وتثير الغرائز !

انت الان تتابع خبر لن تتوقع هذه الأغنية اللبنانية تسببت بضجة واسعة..بكلمات ايحائية تتضمن الفحشاء وتثير الغرائز ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كثرت الأغاني التي تحمل ايحاءات جنسية خادشة والتي ينشرها بعض الفنانين عبر صفحاتهم الخاصة او مواقعهم على اليوتيوب البعيدة عن الرقابة،

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ويلجأون في اغنياتهم الى اللعب على الكلمات البذيئة والنابية، وتوجيه رسائل إباحية مبطنة، بهدف الشهرة وتصدر الترند وزيادة المشاهدات.

ومن بين هذه الأغاني ما طرحته فنانة اسمها "جنان"، مع عصام "الجوكر" في لبنان، وصورتها فيديو كليب، واسم الأغنية "​ما تسيبو ماسكو ليه​"، وتصنف ضمن الأغاني الاباحية التي تحمل ايحاءات خادشة، ونترفع عن ذكر كلماتها، حفاظا على قيم الأخلاق والفن.

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل عن استيائهم من هذا الفن الهابط وتساءلوا عن دور الرقابة ونقابة الفنانين في لبنان عن منع وايقاف هذا النوع من الأغاني الاباحية التي لا ترقى للقيم المجتمعية.

هذا ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كليب صادم لأغنية لمغنية تدعى ​جيجي نحاس، وتصنف ضمن الأغاني الإباحية والتي ستصدر قريباً، وظهرت بها جيجي وهي تمارس المحظور مع حبيبها في السيارة بطريقة فاضحة.18775626