شاهد .. تزوجت مرتين لمصلحتها الخاصة وأحبت مرة واحدة.. أتلفت آخر أفلامها ورأت الشيطان في المنام فماتت وهي تصلي الفجر!

انت الان تتابع خبر تزوجت مرتين لمصلحتها الخاصة وأحبت مرة واحدة.. أتلفت آخر أفلامها ورأت الشيطان في المنام فماتت وهي تصلي الفجر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أصبح سر اعتزال مديحة كامل من الأمور التي نبحث عنها في كل ذكرى ميلاد أو وفاة لقطة السينما المصرية، فكان قرار اعتزالها من بين القرارات التي صدمت الوسط الفني؛ فلم يكن يتوقع أحد اعتزال هذه الموهبة الفنية الفريدة في عز نجوميتها.

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ورغم مرور السنوات على رحيلها وقرار الاعتزال الصادم؛ إلا أن مديحة كامل لازالت تمتلك شعبية غير محدودة، تدفع الكثير منا للتعمق في حياتها ومعرفة المزيد عن كواليس اعتزالها ترحيلها.

كان جمال مديحة كامل فريدًا من نوعه، فكانت تتمتع بملامح بريئة وأنوثة طاغية في الوقت ذاته، وهو ما جعل الكثير يتوقع أنها مرت بالكثير من العلاقات مع الرجال.



فبالطبع تلقت مديحة كامل العديد من العروض للزواج بها، إلا أنها تزوجت 3 مرات فقط في حياتها، ولم تقع في عشق أحد سوى الأخير.

تزوجت المرة الأولى من رجل الأعمال محمود الريس، والذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة ميريهان.

وقالت ميريهان في لقاء سابق عن والدها: أبي كان صديقاً لجدي، وكان يكبر أمي بسنوات عدّة، وعندما تقدم للزواج منها، وافقت أمي على الفور ولم تتردد.



ولفتت إلى أن الموافقة جاءت ريعة لأنه وعدها بالموافقة على أن تعمل في الفن وتمثل في السينما.

وبعد زواجهما، انتقلا للإقامة في القاهرة، وحصلت مديحة على الثانوية العامة وهي حامل.

وبعد ولادة ابنتها بدأت في مسيرتها الفنية إذ قابلها المخرج أحمد ضياء الدين وعرض عليها التمثيل في فيلم «فتاة شاذة».



وتزوجت بعد ذلك من المخرج شريف حمودة، لكنها لم تكن زيجة طويلة، وانتهت سريعًا.



ثم تزوجت المحامي صلاح دياب، الذي كان حب عمرها وكان إنساناً محترماً، حسب شهادة ابنتها.

وقالت مريهان : “كان يحب أمي ويحترمها، ولكنهما انفصلا، وكانت أمي تؤمن بالقسمة والنصيب وقدر الله سبحانه وتعالى، إلاّ أنّها لم تنسه وأنا أيضاً لأنه كان يعاملني كابنته، إذ لم يكن له أبناء”.

وتعددت الأسباب التي دفعت مديحة كامل للاعتزال؛ لعل أبرزها مرورها بعدد من المحن والابتلاءات المتتالية.



ففي أواخر السبعينيات صُدمت برحيل شقيقها الأصغر، وكان يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، وحزنت حزناً كبيراً مما جعلها تتقرب إلى الله أكثر.



ومن المتعارف عليه إن مديحة كانت تواظب على الصلاة رغم أدوارها الجريئة وملابسها العارية.

فقالت ابنتها إنها وعلى الرغم من أنها كانت أحياناً ترتدي ملابس في بعض الأفلام مكشوفة، إلاّ أنّها كانت قريبة جداً من الله.



كذلك أُصيبت بجلطة في القدم مرتين جعلتها تؤجل كل أعمالها التي تعاقدت عليها، وكانت حالتها النفسية سيئة جداً بسبب مرضها.

وفي أواخر الثمانينيات أُصيبت بـ«روماتويد»، وكلما أصيبت بابتلاء، كانت تتقرب إلى الله بشكل أكبر، إلى أن جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير.

وأثناء تصويرها آخر أفلامها «بوابة إبليس»، كانت تشعر في الكواليس بأنها تريد أن تغيّر حياتها، وتعيش في هدوء على الرغم من حبها الشديد للفن وعشقها له.



وفي ذلك الوقت، تعرّضت والدتها لجلطة في الرأس، وشعرت مديحة في ذلك الوقت بأن الانسان ممكن أن يكون في أحسن صحة وفجأة يمرض، وتتحول حياته تماماً، وأن الدنيا ليس لها أمان، وأن العمل الصالح هو الباقي.



ومرت بواقعة في فترة تذبذبها ورغبتها في الاعتزال، كانت هي الحاسمة، فقال الإعلامي محمد الغيطي إنه أثناء تصوير مديحة كامل فيلم “بوابة إبليس”،

شعرت وهي أمام المرآة أن وجهها وجه شيطان، وتكرر معها الأمر أكثر من مرة لدرجة أنها لم تعد تطق النظر إلى المرأة.

وزعم أنها خرجت من الاستديو بعد تكرار الأمر معها، واتخذت قرارًا نهائيًا بالاعتزال، وتدخلت النقابة حتى لا يقيم المنتج أي دعوى قانونية.

وتسببت مديحة في إتلاف بعض مشاهد الفيلم، واضطرار المخرج لاستبدالها بدوبليرة لاستكمال المشاهد الناقصة لها، حيث رفضت بشكل قاطع استكمال باقي المشاهد والعودة للتمثيل حتى لبضع ساعات أخرى.41449709