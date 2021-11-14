شاهد .. فاتنة السينما وحفيدة الملوك ..رفض والدها تزوجيها من العندليب لأنه «مغنواتي» وأٌعجبت بأبو هشيمة ؟ من تكون؟؟

انت الان تتابع خبر فاتنة السينما وحفيدة الملوك ..رفض والدها تزوجيها من العندليب لأنه «مغنواتي» وأٌعجبت بأبو هشيمة ؟ من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اكثر من 81 عاما مرت على ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت والتي تعتبر من جميلات السينما العربية بقسمات وجهها المميزة وأدائها الرائع في مسيرتها الفنية التي لم تدم طويلًا حتى اعتزلت الأضواء والشهرة في أواخر السبعينيات بعدما اعتبرها البعض «أحلى عيون في السينما المصرية».

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ولدت زبيدة ثروت في محافظة الإسكندرية عام 1940، وانتمت للعائلة المالكة حسب تصريحاتها، وحرص والدها على إخفاء حقيقة انتماءهم للعائلة المالكة بعد قيام ثورة 1952، فجدتها هي الأميرة زبيدة ابنة السلطان حسين كامل.قدمت الفنانة زبيدة ثروت العشرات من الأفلام السينمائية، منهم الحب الحرام، والرجل الآخر، وزهرة البنفسج، وأنا وزوجتي، والسكرتيرة، وزمان يا حب، والحب الضائع، والأحضان الدافئة».

اعترفت الفنانة الكبيرة قبل رحيلها عن دنيانا في 13 ديسمبرمن عام 2016 عن عمر يناهز 76 عاما، أنها لم تحب فى حياتها سوى العندليب لكن والدها رفض زواجها منه، حيث رد عليه "زى الأسد": "أنا مش هاجوز بنتى لمغنواتى"، مؤكدة أنها أحبت الفنان الراحل بشدة سواء فى السينما أو الحقيقة، بعد فيلم "يوم من عمرى".

وقبل رحيلها بفترة قصيرة وافقت الممثلة زبيدة ثروت على الظهور مع الإعلامي عمرو الليثي من برنامجه "بوضوح" بعد غياب 39 عاما عن الإعلام لتكشف "ملكة الرومانسية" عن حقيقة انتمائها للعائلة الملكية، وحبها للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، وتفاصيل قصتها مع الفنان الراحل عبد الحليم، موصية بدفنها بجوارها.

وكان من ضمن حديثها، أعرابها عن إعجابها الشديد برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذى وصفته بنموذج للشباب الناجح المخلص فى عمله، مؤكدة أنها تتمنى أن ترى حفيدها "حمادة" مثله، قائلة:" نفسى ربنا يحقق لى الحلم ويبقى رجل مهم ويبقى زى أبو هشيمة".67591488