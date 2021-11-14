شاهد .. نادين نجيم بوضعية خادشة على الأريكة وتعليق شاب أردني يشعل مواقع التواصل.. صورة

انت الان تتابع خبر نادين نجيم بوضعية خادشة على الأريكة وتعليق شاب أردني يشعل مواقع التواصل.. صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت الفنانة اللبنانية الحسناء نادين نجيم على متابعيها بصور جريئة جلبت لها سيلاً من الانتقادات.ونشرت الفنانة نجيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "انستغرام"، مجموعة صور من جلسة تصوير ظهرت في إحداها بوضعية مثيرة، حيث ظهرت جالسة على الكنبة مكشوفة الساقين والصدر.

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وأثارت الصور التي نشرتها نجيم ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل المختلفة، حيث انقسمت الآراء بين من انتقد إطلالة الفنانة اللبنانية ووصفوها بأقذع الصفات.

على صعيد آخر، دافع معجبو الفنانة نجيم عنها قائلين بأن لها كامل الحرية بالتعبير عن جمالها، ممتدحين في الوقت نفسه أناقتها.ومن بين مئات التعليقات الواردة، لفت تعليق لشاب أردني الأنهظار عندما طالب نجيم بأن تخلع ملابسها!

وعلق الشاب الأردني بالقول: "يا ريت تفكي أزرارك وتخلينا نشوف الجسم الحلو"، مرفقاً التعليق بصورة إيموجي ضاحك.

وقد ثارت ردود فعل على تعليق الشاب الي بادروه بالسخرية منه، وبين منتقديه والمطالبين إياه بالتأدب مع الفنانة المحترمة جداً، على حد وصفهم.

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