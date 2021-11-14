شاهد .. صورة صادمة لزوج بيرين سات في (العشق الممنوع) بعد إفلاسه!...اتفرج

انت الان تتابع خبر صورة صادمة لزوج بيرين سات في (العشق الممنوع) بعد إفلاسه!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة صادمة للممثل التركي القدير سلجوق يونتام الذي لعب دور (عدنان) في مسلسل (العشق الممنوع)، عم (مهند – كيفانش تاتليتوغ) وزوج بيرين سات التي لعبت دور (سمر).سلجاق بدت عليه علامات التقدم في السن، وظهر يتناول الطعام في حي شعبي وقالت مصادر مطلعة إنه خسر الكثير من أمواله التي حصدها في مسيرته، ما جعله ينتقل للإقامة في الأحياء الفقيرة.

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(عدنان) لم يلقَ العديد من الفرص المهمة بعد (العشق الممنوع) رغم مسيرته واسمه الكبيريْن، وبات يظهر في أدوار ثانوية غير مهمة لا تترك بصمةً في أذهان المشاهدين.

النجم الكبير لم يتأثر بكل التغييرات التي طرأت على حالته وقال: (أستطيع أن أتأقلم مع كلّ الظروف، إن أجمل المدارس تبقى مدرسة الحياة وتعلّمنا كثيرًا).

سلجاق بات يبلغ الآن سن الـ ٦٦ عامًا، وبقي على علاقة صداقة وطيدة بهازال كايا التي لعبت دور ابنته (نهال)، وحضر زفافها مع كيفانش.

(عدنان) سيجتمع مجددًا ببرين سات حسب ما روت بعض الصحف التركية في مسرحية جديدة لم تُعلن تفاصيلها بعد.

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