شاهد .. الراقصة صافيناز تلهب مواقع التواصل بظهور خادش للغاية وتجلس بين احضان رجلين ..وردود صاخبة من الجمهور !

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز تلهب مواقع التواصل بظهور خادش للغاية وتجلس بين احضان رجلين ..وردود صاخبة من الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ما زالت الراقصة صافيناز تشعل الانستغرام بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها وهي ترتدي ثياب رقص تكشف جسدها.

31011255

وفي اخر اطلالاتها نشرت صافيناز صورة لها ترتدي ثياب رقص بلون اصفر تبدو به شبه عارية وتجلس على عصا يحملها رجلين على اكتافهم.

، والهبت هذه الصورة متابعوها الذين انهالوا عليها بالتعليقات بين الغزل والانتقاد. هذا وكانت قد نشرت صافيناز في وقت سابق مقطع فيديو وهي ترقص ولاقت تفاعلا واسعا من قبل المتابعين.

صافيناز هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، مواليد1983، ذهبت إلى العراق حين كانت تبلغ من العمر 22 عاماً فقط، واحترفت الرقص هناك بعدها سافرت الى العديد من الدول العربية منها لبنان وقطر سوريا، وفي عام 2011 استقرت في مصر. وذكر ان جهاز الرقابة على المصنفات

الفنية المصرية اتهم صافيناز بالفسق والفجور بسبب لباسها الخاص بالرقص وحتى قيل إنها هربت من مصر، الا أنها قررت ان تنفي كل هذه الاخبار، وقالت إنها تحترم القانون وقواعد الراقص الشرقي.

إستطاعت صافيناز ان تصبح من الراقصات الاكثر طلباً في السهرات والأعراس، وأصبحت تتقاضى مبالغ مرتفعة قريبة من تلك التي تتقاضاها الراقصة دينا.31011255