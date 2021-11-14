شاهد .. وكأنها إحدى اميرات ديزني..النجمة نسرين طافش بإطلالة ساحرة ومميزة بفستان اوراق الخريف اتفرج:(صور)

انت الان تتابع خبر وكأنها إحدى اميرات ديزني..النجمة نسرين طافش بإطلالة ساحرة ومميزة بفستان اوراق الخريف اتفرج:(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة صور لها على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام .

93047481

وظهرت نسرين طافش في الصور بكامل أناقتها مرتدية فستاناً خريفياً طويل باللون الأصفر وبقصة مميزة على منطقة الصدر، كما نسقت معه حذاء باللون البني طويل .

وتركت نسرين طافش شعرها منسدل على كتفها بتسريحة الوايفي وطبقت ماكياج ناعم أبرز جمال وجهها .

وعلقت على الصور: ” أحب الخريف ، لأنه يكشف عن أسرار كثيرة، ورياحه تهمس بآلاف الإحتمالات السحرية”.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة،

تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .93047481