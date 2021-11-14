شاهد .. التعليق الذي لم يتوقعه أحد .. لن تتخيل ماذا قال حسن يوسف على المشاهد الجريئة لزوجته شمس البارودي قبل اعتزالها؟

انت الان تتابع خبر التعليق الذي لم يتوقعه أحد .. لن تتخيل ماذا قال حسن يوسف على المشاهد الجريئة لزوجته شمس البارودي قبل اعتزالها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفنان حسن يوسف، جدلا واسعا الايام الماضية ، بعد تصريحاته مع موقع سكاي نيوز بالعربية، والتي كشف فيها عن العديد من الأسرار لأول مرة.

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وقال يوسف، إنه لم يشعر بالغيرة من بعض المشاهد التي قدمتها زوجته الفنانة شمس البارودي، في شبابها وأفلامها القديمة.

وأشار حسن يوسف، إلى أن زوجته لم تفعل أي شيء مثلها مثل أي فنانة، مشيرا إلى أنه يحب مشاهدة أعمالها ويتناقشان حولها.

وكشف يوسف، أن زوجته شمس البارودي، تلقت عرضا بـ20 مليون جنيه، للظهور في برنامج تليفزيوني والحديث عن مسيرتها الفنية وذكرياتها، لكنها رفضت. 35566814