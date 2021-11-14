اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. زوجة ( حسين الجسمي ) تلفت أنظار الخليجيين والعرب بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر زوجة ( حسين الجسمي ) تلفت أنظار الخليجيين والعرب بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة) والان مع التفاصيل

3bb89c0d91.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 11:30 صباحاً | (مايا)

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صورًا له مع زوجته، المغربية حسناء.

 59692331

ونالت الصور إعجاب متابعي الفنان الكبير، الذي امتنع لفترة طويلة عن كشف صورة زوجته أو إقحامها في عالم الشهرة.

 

 وفاجأت المغربية حسناء المتابعين بجمالها، الذين اعتبروا اسمها مطابقًا لأوصافها.

8f94440cb2.jpg59692331

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا