شاهد .. زوجة ( حسين الجسمي ) تلفت أنظار الخليجيين والعرب بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة)

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر زوجة ( حسين الجسمي ) تلفت أنظار الخليجيين والعرب بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 11:30 صباحاً | (مايا)
نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صورًا له مع زوجته، المغربية حسناء.
59692331
ونالت الصور إعجاب متابعي الفنان الكبير، الذي امتنع لفترة طويلة عن كشف صورة زوجته أو إقحامها في عالم الشهرة.
وفاجأت المغربية حسناء المتابعين بجمالها، الذين اعتبروا اسمها مطابقًا لأوصافها.
59692331