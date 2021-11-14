شاهد .. من هي الراقصة الشهيرة التي اوصى رشدي أباظة أن تزوره بمفردها في قبره بعد وفاته .. لن تصدق من تكون !

انت الان تتابع خبر من هي الراقصة الشهيرة التي اوصى رشدي أباظة أن تزوره بمفردها في قبره بعد وفاته .. لن تصدق من تكون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من أشهر واكبر الممثلين في جمهورية مصر و الوطن العربي، وهو ينحدر من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية.

64889572

وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا (أبخازيا). لم تكن مشاريع رشدي أباظة تشمل أنه سيصبح ممثلا في يوم من الأيام. وكانت أول أعماله فيلم (المليونيرة الصغيرة) عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال، ثم انصرف عن ذلك إلى أمور أخرى، إلا أنه عاد ومثل أدوارا صغيرة في أفلام (دليلة - رد قلبي - موعد غرام - جعلوني مجرما) وغيرها من الأعمال.

تزوج رشدي أباظة من الراقصة تحية كاريوكا، ليكون الزوج رقم 7 بين زيجاتها المتعددة، واستمرت العلاقة لمدة ثلاث سنوات. وتطورت العلاقة بين تحية كاريوكا ورشدي أباظة، وكثرت بينهما الخلافات، إلى انتهت العلاقة بينهما إلى الطلاق، وراجت الشائعات، فالبعض قال بأن السبب خيانة "أباظة" لـ"تحية" كاريوكا في لبنان.

وقد نشر خبر طلاق تحية كاريوكا، في مجلة "الشبكة" اللبنانية، حيث قالت، إن قصة الثنائي انتهت، بعد أن صممت تحية الانفصال وهي في العراق، وكان رشدي أباظة، يرفض بناءا على وسطاء. وأشارت المجلة اللبنانية، بأن رشدي أباظة وتحية كاريوكا كانا في رحلة العودة من جنازة الفنانة كاميليا، ولم تستطع القيادة وأخرجت مفتاح سيارتها من حقيبتها لأباظة كي يقود هو السيارة إلى بيتها. وفي نهاية هذه الليلة لم تطلب منه مفاتيح السيارة قائلة: "الرجل الذي يحتفظ بمفتاح سيارة تحية كاريوكا في جيبه هو الذي يستطيع أن يحتفظ بمفتاح قلبها أيضًا".

وبعد ارتباطهم وزواجهم لمدة طويلة، ليأتي موعد الانفصال، وطلبت منه مفتاح السيارة، ليتأكد أباظة بأنها مصممة على الطلاق، وقام بإرسال مفتاح السيارة وقسيمة الطلاق لها.

وكانت تحية كاريوكا، قد اعترفت بأن أفضل أزواجها كان الفنان رشدي أباظة، وقالت في حوار تليفزيوني:"ثلاث سنين وكأني كنت في الجنة، وهو كان بيعزني حتى كتب في وصيته مش عاوز حد يزورني في قبري غير تحية".64889572