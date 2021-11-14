شاهد .. أسرار مخفية للنجوم : كيف حاولت بوسي الانتحار لتتزوج نور الشريف ..وتركها بعد 34 سنة زواج لسبب لايذكر ..وهذا ماحدث في اخر عام من وفاته!

انت الان تتابع خبر أسرار مخفية للنجوم : كيف حاولت بوسي الانتحار لتتزوج نور الشريف ..وتركها بعد 34 سنة زواج لسبب لايذكر ..وهذا ماحدث في اخر عام من وفاته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ستظل قصة الحب التي جمعت الراحل نور الشريف بالفنانة بوسي، واحدة من القصص التي ستبوح كل عام بكواليس مختلفة، حول تلك الفتاة التي تعلق قلبها بالفنان الوسيم وهي في الخامسة عشرة من عمرها، ليصبح من وقتها هو حبيبي دائماً.

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بوسي من مشاهير الممثلات في مصر، ولدت في حي شبرا بالقاهرة. وتخرجت من كلية التجارة عام 1977. بدايتها الفنية كانت في سن مبكرة، حيث شاركت في مسلسل جنة الاطفال وهي في العاشرة من عمرها.

على مدار تاريخها الفني الطويل شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وأبرز أدوارها في التلفزيون كان في مسلسل خالتي صفية والدير.

وهي شقيقة الممثلة نورا، تزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972 وأنجبا سارة، ومي وتعمل كممثلة، وتم الطلاق بينهما عام 2006 على أثر الخلاف بسبب علاقة نور الشريف بممثلة شابة فطلبت حينها الطلاق، وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف بعد انفصالهما الذي استمر لتسع سنوات.

حتى توفي نور الشريف في أغسطس من نفس العام وقد جمعت الممثلة بوسي مع الممثل الراحل نور الشريف قصة حب تعد من أشهر قصص الحب في الوسط الفني التي تكللت بالزواج، حيث بدأت قصة حبهما عندما اجتمع الإثنان في مسلسل القاهرة والناس في ستينيات القرن العشرين .

عندما كان عمر بوسي 15 عاماً، واستمرت العلاقة بينهما حتى قرر نور أن يوطدها بالزواج ولكن أسرة بوسي رفضت ذلك بسبب طبيعة مهنة نور والشائعات التي كانت تنطلق حول الفنانين في ذلك الوقت، كما أن نور كان ممثلا صاعدا لم يحقق النجومية الكاملة بعد.



وقد أرادت أسرة بوسي تزويجها من أحد الأثرياء ولكنها رفضت لأنها كانت متعلقة بنور الشريف وتريد الزواج منه حتى أنها حاولت الانتحار مما جعل الأسرة تتراجع عن تزويجها من الرجل الثري وبعد أن تدخل العديد من الأصدقاء المقربين من العائلة وافقت الأسرة على زواج بوسي من نور الشريف، وكشفت بوسي أنها قامت ببيع شبكتها يوم حفل زفافها لأن والدها أصر على كتابة مبلغ كبير للغاية كمؤخر صداق وهو ما تسبب في زيادة مصاريف إجراء عقد القران ولم يكن نور يملك هذه الزيادة فاضطرت لبيع الشبكة حتى تساعد نور على الوفاء بالمال ولكن والدها لم يلاحظ ذلك.

عاشت بوسي مع نور في بداية حياتهما الزوجية في شقة بسيطة للغاية وأنجبت منه ابنتان هما سارة ومي، وكان نور يقضي أوقاتًا طويلة في عمله فكانت بوسي تشتاق له فتذهب إليه في مكان التصوير لتراه فكان يقابلها خارج أستوديو التصوير حتى لا يفقد تركيزه.



وفي عام 2006، وبعد مرور 34 عام من الزواج وقع الانفصال بين بوسي ونور مما سبب صدمة للمتابعين، وقد كشفت بوسي أن سبب طلاقها من نور هو القدر ولكنها أكدت أنهما ظلا صديقين مؤكدة أنها تعتبره واحدًا من عائلتها مهما كانت الظروف، واستمر الانفصال 9 سنوات حتى عادا لبعضهما في بداية عام 2015، وفي أغسطس من نفس العام رحل نور الشريف عن الحياة بعد صراعه مع المرض وظلت بوسي بجانبه حتى اللحظة الأخيرة.

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