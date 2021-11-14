شاهد .. لن تصدق ما فعلته الفنانة هيفاء وهبي عندما أقدم شخص على تصويرها في مهرجان مصر.. الفعل صادم جداً وغير متوقع ! (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/14 الساعة 01:30 مساءً

أظهر فيديو الفنانة هيفاء وهبي وهي تفاجئ أحد معجبيها الحاضرين بسحبها لهاتفه الجوال من يديه بينما كان يحاول إلتقاط صورة لها وهي على المسرح تغني.

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ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أجواء حفلها الأخير الذي أحيته في مدينة بورسعيد المصرية.91487948